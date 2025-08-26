Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гречка дешевеет или дорожает: эксперты объяснили ситуацию на рынке в 2025 году
Подкова из белого песка: пока Бали шумит, этот пляж в Индонезии дарит тишину и спокойную воду
Эксперт Бондарь: как жильцы могут зарабатывать на общем имуществе
Матвиенко о Евровидении и Интервидении: раскрыта ключевая разница
Молдавия объявила войну России: Кишинев душит посольство санкциями
Вы до сих пор моете курицу? Это опасная ошибка, которая заражает всю кухню
Дженнифер Лопес показала редкий снимок с одним из своих 17-летних близнецов
Франция на грани взрыва: Движение 10 сентября сотрясёт страну
76-летний Леонтьев заставил плакать зрителей Новой волны: что произошло на концерте

Христианский бодибилдер рассказывает, как фитнес служит Богу: Ваше тело — храм

Спорт

Известно, что регулярные физические упражнения полезны для физического и психического здоровья, но ведутся споры о том, не противоречит ли стремление к физическому совершенствованию христианским принципам.

Мужчина качает руки с фитнес-резинкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина качает руки с фитнес-резинкой

Некоторые предупреждают, что чрезмерная ориентация на фитнес может перерасти в "идолопоклонство", когда другое увлечение превосходит преданность Богу.

В книге "Поддельные боги: пустые обещания денег, секса и власти и единственная имеющая значение надежда" автор Тим Келлер определяет идола как "всё, что для вас важнее Бога, всё, что поглощает ваше сердце и воображение больше, чем Бог, всё, что вы стремитесь дать себе то, что может дать только Бог".

Согласно некоторым точкам зрения, это может включать даже физические упражнения.

Другие, например, Хантер Спрэг, христианин-бодибилдер и отец троих детей из Техаса, придерживаются иной точки зрения.

Посвятив время христианскому служению, Спраг нашел отклик в своей личной страсти к физическим упражнениям и развитию силы, чтобы основать платформу для коучинга и наставничества, которая помогает мужчинам найти баланс между верой и физической формой.

В интервью Fox News Digital, переданном перед камерой, Спраг описал физическое здоровье как форму духовного служения, отраженную в Первом послании к Коринфянам в Новом Завете: "Тела ваши — храм Святого Духа… посему чтите Бога в телах ваших".

Спраг признал, что в гностицизме — системе древних религиозных верований, возникших примерно в I и II веках н. э. — последователи считали, что физическое тело и материальный мир "просто не имеют значения".

"Если вы хотите спастись, достичь просветления, вам нужно как бы возвыситься над телом", — сказал он об этом убеждении. "Это установка, что всё дело в моём сердце, а моё тело не имеет значения".

"Наши тела имеют значение"

Со временем Спрэг смог найти баланс между своей приверженностью физической форме и преданностью вере.

"Наши тела имеют значение, наш физический, материальный мир имеет значение — он был создан", — сказал он, отметив, что физическая форма — важнейшая часть того, кем мы созданы.

Спрэг рассказал, что в своей фитнес-программе он сочетает силовые и кардиотренировки.

"Для многих людей фитнес означает просто потерю веса, но если вы худеете, не наращивая мышечную массу, вы сами себе наносите вред", — сказал он в интервью Fox News Digital.

По словам эксперта, силовые тренировки "абсолютно необходимы" в настоящее время, поскольку многие люди страдают "избыточным весом и недостатком мышечной массы".

Спрэг проводит в спортзале три-четыре дня в неделю, поднимая тяжести и используя тросовые тренажёры.

"Это самое сложное, это медленное сгорание. Это не происходит само собой", — сказал он. "Я просто работаю над собой неделю за неделей, соревнуясь с самим собой".

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость
Садоводство, цветоводство
Осенняя подкормка клубники фосфором и калием повышает зимостойкость Аудио 
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые
Домашние животные
Вомбаты формируют кубические фекалии для меток территории, говорят ученые Аудио 
Популярное
Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот

Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.

Джинсы уходят на пенсию: осень готовит модный переворот
Учёные ESA обнаружили трёхкилометровый слой льда под экватором Марса
Океан под Марсом открыли спустя 20 лет поисков — но он недосягаем для первых миссий
Остановка, трещина, требование денег: как противостоять афере на дорогах
Зубы длиннее пальцев, тело как многоэтажка: этот монстр глубин, мог прокусить даже автомобиль
Япония пытается сорвать китайский парад Победы. Кому это выгодно? Любовь Степушова Секреты ЗАЗ: как одна модель и два инвестора изменили судьбу производства Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Собаки, которые не знают измены: породы, для которых хозяин — главный смысл жизни
Запад готовит России последний удар: стало известно что задумал Трамп
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Сосо Павлиашвили прервал молчание после падения Киркорова: его слова заставляют задуматься
Последние материалы
Дженнифер Лопес показала редкий снимок с одним из своих 17-летних близнецов
Франция на грани взрыва: Движение 10 сентября сотрясёт страну
76-летний Леонтьев заставил плакать зрителей Новой волны: что произошло на концерте
Плесень спасает, а не убивает: шокирующая правда о семенах помидоров
У зла есть свой запах: собаки способны унюхать адреналин и дурные намерения человека
Когда лучше делать пластику: хирург Зленко советует планировать операции на осень
Киркоров раскрыл планы на 1 сентября: в какую школу в этом году пойдут дети певца
Лососевая икра становится доступнее? Что происходит с ценами
Кнэрсборо: английский город среди холмов Йоркшира, в котором оживают истории прошлого
Христианский бодибилдер рассказывает, как фитнес служит Богу: Ваше тело — храм
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.