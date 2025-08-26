Христианский бодибилдер рассказывает, как фитнес служит Богу: Ваше тело — храм

Известно, что регулярные физические упражнения полезны для физического и психического здоровья, но ведутся споры о том, не противоречит ли стремление к физическому совершенствованию христианским принципам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мужчина качает руки с фитнес-резинкой

Некоторые предупреждают, что чрезмерная ориентация на фитнес может перерасти в "идолопоклонство", когда другое увлечение превосходит преданность Богу.

В книге "Поддельные боги: пустые обещания денег, секса и власти и единственная имеющая значение надежда" автор Тим Келлер определяет идола как "всё, что для вас важнее Бога, всё, что поглощает ваше сердце и воображение больше, чем Бог, всё, что вы стремитесь дать себе то, что может дать только Бог".

Согласно некоторым точкам зрения, это может включать даже физические упражнения.

Другие, например, Хантер Спрэг, христианин-бодибилдер и отец троих детей из Техаса, придерживаются иной точки зрения.

Посвятив время христианскому служению, Спраг нашел отклик в своей личной страсти к физическим упражнениям и развитию силы, чтобы основать платформу для коучинга и наставничества, которая помогает мужчинам найти баланс между верой и физической формой.

В интервью Fox News Digital, переданном перед камерой, Спраг описал физическое здоровье как форму духовного служения, отраженную в Первом послании к Коринфянам в Новом Завете: "Тела ваши — храм Святого Духа… посему чтите Бога в телах ваших".

Спраг признал, что в гностицизме — системе древних религиозных верований, возникших примерно в I и II веках н. э. — последователи считали, что физическое тело и материальный мир "просто не имеют значения".

"Если вы хотите спастись, достичь просветления, вам нужно как бы возвыситься над телом", — сказал он об этом убеждении. "Это установка, что всё дело в моём сердце, а моё тело не имеет значения".

"Наши тела имеют значение"

Со временем Спрэг смог найти баланс между своей приверженностью физической форме и преданностью вере.

"Наши тела имеют значение, наш физический, материальный мир имеет значение — он был создан", — сказал он, отметив, что физическая форма — важнейшая часть того, кем мы созданы.

Спрэг рассказал, что в своей фитнес-программе он сочетает силовые и кардиотренировки.

"Для многих людей фитнес означает просто потерю веса, но если вы худеете, не наращивая мышечную массу, вы сами себе наносите вред", — сказал он в интервью Fox News Digital.

По словам эксперта, силовые тренировки "абсолютно необходимы" в настоящее время, поскольку многие люди страдают "избыточным весом и недостатком мышечной массы".

Спрэг проводит в спортзале три-четыре дня в неделю, поднимая тяжести и используя тросовые тренажёры.

"Это самое сложное, это медленное сгорание. Это не происходит само собой", — сказал он. "Я просто работаю над собой неделю за неделей, соревнуясь с самим собой".

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.



