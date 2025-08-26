Секрет стройности раскрыт: вот что скрывает популярная тренировка 12-3-30

Фитнес-тренд, который произвел фурор в TikTok, набрав более 14 миллионов просмотров, может иметь под собой научную основу.

Тренировка на беговой дорожке 12-3-30, популяризированная инфлюенсером Лорен Хиральдо, обещает сжигание жира и низкоинтенсивное фитнес-решение: ходьба под уклоном 12% со скоростью 3 мили в час в течение 30 минут.

Но как это сравнится с обычным бегом?

Новое рецензируемое исследование, опубликованное в International Journal of Exercise Science, сравнивает тренировку 12-3-30 с бегом на беговой дорожке в "свободном темпе".

Исследователи стремились определить не только количество сжигаемых калорий при каждом методе, но и то, как организм использует энергию во время каждой тренировки — в частности, использует ли он в качестве топлива углеводы или жир.

В исследовании 16 здоровых молодых людей (мужчин и женщин) участвовали в двух тренировках: одна тренировка по программе 12-3-30 и одна тренировка бега в темпе, который они могли поддерживать около 20-25 минут.

Обе тренировки были скорректированы для сжигания одинакового количества калорий.

Исследователи обнаружили, что для достижения того же результата программа 12-3-30 требует больше времени, чем бег.

Бег сжигает калории быстрее — примерно 13 калорий в минуту против 10 калорий в минуту при программе 12-3-30.

Мейли Уэллс Саттон, сертифицированный персональный тренер Crunch Fitness в Нью-Йорке, рассказала Fox News Digital, что "неудивительно", что калории сжигаются быстрее во время тренировки с более высокой аэробной интенсивностью.

"Ходьба в темпе 12-3-30, безусловно, интенсивнее, чем ходьба по ровной поверхности, но менее интенсивна, чем бег", — сказала она.

Однако при темпе 12-3-30 в качестве источника энергии используется больше жира — около 41% энергии поступает из жира, по сравнению с 33% при беге. Кроме того, бег в большей степени зависит от углеводов для получения энергии.

Потенциальные ограничения

По словам Саттон, участники исследования уже занимались спортом не реже трёх раз в неделю в течение последних трёх месяцев.

"Это означает, что [исследование] не учитывает менее активных людей, которые на самом деле составляют значительную долю населения", — сказала она. "По сути, мы не можем сделать выводы о том, как организм среднестатистического человека может адаптироваться к таким тренировкам с течением времени".

Исследователи подчеркнули, что фактическое преимущество 12-3-30 в сжигании жира невелико. Общее количество сожжённых калорий по-прежнему имеет большее значение для похудения, чем-то, насколько вы… сжигание жира или углеводов.

"Это исследование подтверждает то, что уже известно науке о физических упражнениях: процент сжигания жира за тренировку не совпадает с общим количеством сожжённых калорий", — добавил Саттон.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.


