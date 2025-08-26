Чемпионка по теннису раскрыла свою 5-летнюю войну с миастенией гравис

Чемпионка по теннису Моника Селеш впервые публично рассказала о своей борьбе с редким, неизлечимым заболеванием, вызывающим мышечную слабость.
Миастения гравис (МГ) — хроническое нервно-мышечное заболевание, которое, по данным Национального института неврологических расстройств и инсультов, вызывает слабость "произвольно сокращающихся мышц".
Мышцы, сокращающиеся произвольно, соединяются с костями, лицом, горлом и диафрагмой. Они сокращаются, обеспечивая движение рук и ног, и необходимы для дыхания, глотания и мимики.
"Мой путь к МГ за последние пять лет был непростым", — рассказала Селеш. "Я чувствовала себя изолированной и побеждённой, поскольку многие из моих любимых занятий стали для меня физически недоступными".
Партнерство Селеш с argenx направлено на повышение осведомленности и понимания МГ, а также на предоставление затронутым этим заболеванием лицам доступных инструментов и ресурсов.
Миастения гравис классифицируется как аутоиммунное заболевание, по словам доктора Эрнеста Ли Мюррея, сертифицированного невролога.
Это означает, что собственная защитная система организма атакует связи между нервами и мышцами.
"Миастения гравис отличается от других нервно-мышечных заболеваний тем, что симптомы у пациентов часто меняются в течение дня", — рассказал Мюррей Fox News Digital.
Общие симптомы варьируются от очень лёгкого двоения в глазах и опущения век до затруднений при ходьбе, дыхании и глотании.
Джинсы теряют позиции в моде: осень 2025 года готовит новые фавориты гардероба. Узнайте, какие вещи вытеснят привычный деним.