Чемпионка по теннису раскрыла свою 5-летнюю войну с миастенией гравис

Спорт

Чемпионка по теннису Моника Селеш впервые публично рассказала о своей борьбе с редким, неизлечимым заболеванием, вызывающим мышечную слабость.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ракетка и мячи для большого тенниса

Миастения гравис (МГ) — хроническое нервно-мышечное заболевание, которое, по данным Национального института неврологических расстройств и инсультов, вызывает слабость "произвольно сокращающихся мышц".

Мышцы, сокращающиеся произвольно, соединяются с костями, лицом, горлом и диафрагмой. Они сокращаются, обеспечивая движение рук и ног, и необходимы для дыхания, глотания и мимики.

"Мой путь к МГ за последние пять лет был непростым", — рассказала Селеш. "Я чувствовала себя изолированной и побеждённой, поскольку многие из моих любимых занятий стали для меня физически недоступными".

Партнерство Селеш с argenx направлено на повышение осведомленности и понимания МГ, а также на предоставление затронутым этим заболеванием лицам доступных инструментов и ресурсов.

Миастения гравис классифицируется как аутоиммунное заболевание, по словам доктора Эрнеста Ли Мюррея, сертифицированного невролога.

Это означает, что собственная защитная система организма атакует связи между нервами и мышцами.

"Миастения гравис отличается от других нервно-мышечных заболеваний тем, что симптомы у пациентов часто меняются в течение дня", — рассказал Мюррей Fox News Digital.

Общие симптомы варьируются от очень лёгкого двоения в глазах и опущения век до затруднений при ходьбе, дыхании и глотании.