Трамп поддерживает Кигана Брэдли, капитана Кубка Райдера, который должен принять важное решение

2:01
Спорт

В субботу вечером президент Дональд Трамп выразил поддержку Кигану Брэдли как капитану сборной США по крикету на Кубке Райдера.

Дональд Трамп
Фото: Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

Трамп написал о Брэдли в своём аккаунте Truth Social. Он также заявил, что посетит один из дней Кубка Райдера.

"Киган Брэдли должен быть в американской команде Ryder Cup — капитаном!!!" — сказал президент. "Он отличный парень. Это будет отличный Ryder Cup. По приглашению PGA Tour я буду там в пятницу на турнире!!!"

Брэдли — капитан сборной США, но ему предстоит принять важное решение — играть или нет. Ни один гольфист не был капитаном Ryder Cup со времён Арнольда Палмера в 1963 году.

Брэдли занимает 13-е место в мировом рейтинге и во второй раз в карьере выиграл Travelers Championship в июне.

"Обещаю, мы примем лучшее решение для команды, и в любом случае оно будет спорным", — сказал он в пятницу на Tour Championship. "Я готов к этому. Я знаю, что это самое важное решение в моей жизни".

Брэдли объявит имена шести капитанов во вторник, но пока не сделал окончательных выводов. Он сказал, что его выбор не будет зависеть от результатов чемпионата тура, назвав это двухлетним процессом, а не от последних результатов.

Он был назначен капитаном в июле 2024 года. Он сказал, что рассмотрит возможность участия в турнире, если пройдет квалификацию, но это было до того, как он выиграл плей-офф FedEx Cup в прошлом году и до победы над Travelers.

"Честно говоря, я всё ещё чувствую себя одним из лучших игроков в мире", — сказал он. "Я думал, что вероятность полного выбывания из игры довольно мала. Мы готовились к этому с тех пор. Было бы проще, если бы я попал в шестёрку лучших или вообще не попал".

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. и.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
