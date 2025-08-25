Не всё решают мышцы: неожиданные критерии в мужском бодибилдинге ломают привычные стереотипы

Бодибилдинг — один из самых популярных видов спорта среди любителей фитнеса. Атлеты выходят на сцену, демонстрируя физическую форму и симметрию тела. Из-за этого соревнования нередко сравнивают с конкурсом красоты, хотя за ними стоит огромная работа, дисциплина и строгие правила.
Рассказываем, как делятся категории мужского бодибилдинга в крупнейшей федерации IFBB.
В дисциплине "мужской бодибилдинг" спортсмены стремятся к максимально возможной мышечной массе при сохранении пропорций и гармонии. Главная цель — отсутствие "слабых мест", когда одна группа мышц выглядит менее развитой по сравнению с остальными.
На сцену атлеты выходят босиком и в однотонных плавках.
Соревнования проходят по весовым и возрастным категориям, при этом атлеты разного роста могут оказаться в одной группе, если их вес соответствует установленным лимитам.
В категории "классик-физик" оцениваются не только мышечная масса, но и общая эстетика: пропорциональность, симметрия, сбалансированность телосложения, состояние кожи и даже привлекательность внешности.
Здесь атлеты меньше по объёмам, чем в "мужском бодибилдинге".
Спортсмены выступают в плавках, закрывающих не менее половины ягодиц, и также делятся по весовым, ростовым и возрастным категориям.
Эта категория ориентирована на атлетов с подтянутым спортивным телом, но без излишних мышечных объёмов. Здесь важнее лёгкая эстетика и образ "пляжного героя".
Участники выходят в свободных шортах до колена любого цвета. Выступления проходят среди юниоров, мужчин и мастеров.
Если в категории собирается меньше шести участников, её объединяют с другой для формирования общего класса.
Культури́зм или бодиби́лдинг, или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена, путём тренировок с отягощениями.
