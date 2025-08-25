Худеешь быстро — толстеешь ещё быстрее: как избежать эффекта йо-йо

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт
Спорт

Быстрая потеря веса кажется заманчивой, но экстремальные диеты редко дают долгосрочный результат. За резким похудением почти всегда следует не менее резкий набор веса — это и есть эффект йо-йо.

Тренировки в спортзале
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Тренировки в спортзале

Что такое эффект йо-йо

Эффект йо-йо знаком многим: после строгой диеты вес не только возвращается к исходному, но нередко становится даже больше. Постоянные колебания в килограммах похожи на движение игрушки — вверх и вниз.

Три причины, почему вес возвращается

Эффект йо-йо не появляется случайно — он связан с тем, как организм реагирует на резкие ограничения. Когда тело ощущает дефицит энергии, оно включает защитные механизмы, которые в итоге сводят на нет все усилия.

Снижение базового обмена

При сильном дефиците калорий организм расходует не только жировые запасы, но и мышечную массу. Мышцы — главный "сжигатель" энергии, и их потеря снижает базовый уровень метаболизма. В итоге тело требует меньше калорий, а привычное питание после диеты быстро возвращает лишний вес.

Замедление метаболизма

Организм воспринимает жёсткую диету как угрозу и начинает экономить энергию. Даже после её завершения обмен веществ остаётся замедленным, и излишки пищи снова откладываются.

Привычка запасать

После каждой фазы жёсткого ограничения тело "учится" откладывать ещё больше на будущее. Чем чаще повторяются такие эксперименты с весом, тем сильнее организм стремится удерживать запасы.

Как избежать эффекта йо-йо

Эксперты советуют не гнаться за быстрым результатом. Гораздо надёжнее работает постепенное снижение калорийности рациона, сбалансированное питание и регулярная физическая активность. Поддержка мышечной массы и плавные изменения в питании — ключ к тому, чтобы вес не возвращался.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
