Даже ходьба опасна: кто не должен тренироваться при загрязненном воздухе

Дым от лесных пожаров и летний смог заметно ухудшают качество воздуха во многих регионах. Во время физической активности мы начинаем дышать чаще и глубже, и вместе с кислородом в лёгкие попадает больше загрязняющих веществ.
"Во время упражнений люди дышат глубже и чаще, а значит, в лёгкие попадает больше воздуха и загрязняющих веществ. Это может привести к кашлю, хрипам или одышке, обострению астмы или других заболеваний лёгких, а также вызвать раздражение глаз, носа и горла", — объясняет пульмонолог Университета штата Огайо, доктор Меган Конрой.
Мелкие частицы способны проникать в кровоток, влияя не только на дыхательную систему, но и на сердце. Так, исследования показали: спортсмены хуже показывают результаты при тренировках в условиях загрязнённого воздуха, а долгосрочное воздействие повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Некоторые люди особенно чувствительны к загрязнённому воздуху:
люди с болезнями сердца и лёгких (астма, ХОБЛ);
пожилые старше 65 лет;
дети;
беременные женщины;
люди с диабетом или ожирением;
пациенты после трансплантации органов.
Перед выходом на пробежку или прогулку узнайте показатели в своём регионе. Если индекс достигает уровня "очень высокий" или "опасный" — тренировки на улице лучше отменить.
"Даже при умеренных показателях загрязнение воздуха может повлиять на людей с хроническими заболеваниями", — напоминает профессор Дж. Брэди Скотт.
Лучше заниматься рано утром или вечером, когда загрязнение ниже.
Избегайте оживлённых трасс и выбирайте парки или набережные.
Для низкоинтенсивных нагрузок можно использовать маску: она снижает количество частиц, хотя создаёт ощущение большей нагрузки.
Если воздух плохой, замените пробежку на прогулку, сократите длительность тренировки или перенесите её в зал/дом. Беговая дорожка или эллиптический тренажёр помогут сохранить ритм занятий без риска.
Сигналы, что пора остановиться:
усталость и вялость;
головная боль;
кашель, хрипы, одышка;
жжение в горле, стеснение в груди;
раздражение глаз.
Тренировки на свежем воздухе полезны, но не тогда, когда воздух загрязнён.
