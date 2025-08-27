Даже ходьба опасна: кто не должен тренироваться при загрязненном воздухе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Дым от лесных пожаров и летний смог заметно ухудшают качество воздуха во многих регионах. Во время физической активности мы начинаем дышать чаще и глубже, и вместе с кислородом в лёгкие попадает больше загрязняющих веществ.

Мужчина на пробежке в задымлённом городе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Мужчина на пробежке в задымлённом городе

"Во время упражнений люди дышат глубже и чаще, а значит, в лёгкие попадает больше воздуха и загрязняющих веществ. Это может привести к кашлю, хрипам или одышке, обострению астмы или других заболеваний лёгких, а также вызвать раздражение глаз, носа и горла", — объясняет пульмонолог Университета штата Огайо, доктор Меган Конрой.

Мелкие частицы способны проникать в кровоток, влияя не только на дыхательную систему, но и на сердце. Так, исследования показали: спортсмены хуже показывают результаты при тренировках в условиях загрязнённого воздуха, а долгосрочное воздействие повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Кто в группе риска

Некоторые люди особенно чувствительны к загрязнённому воздуху:

  • люди с болезнями сердца и лёгких (астма, ХОБЛ);

  • пожилые старше 65 лет;

  • дети;

  • беременные женщины;

  • люди с диабетом или ожирением;

  • пациенты после трансплантации органов.

Советы экспертов

1. Проверяйте индекс качества воздуха

Перед выходом на пробежку или прогулку узнайте показатели в своём регионе. Если индекс достигает уровня "очень высокий" или "опасный" — тренировки на улице лучше отменить.

"Даже при умеренных показателях загрязнение воздуха может повлиять на людей с хроническими заболеваниями", — напоминает профессор Дж. Брэди Скотт.

2. Выбирайте правильное время и место

  • Лучше заниматься рано утром или вечером, когда загрязнение ниже.

  • Избегайте оживлённых трасс и выбирайте парки или набережные.

  • Для низкоинтенсивных нагрузок можно использовать маску: она снижает количество частиц, хотя создаёт ощущение большей нагрузки.

3. Будьте гибкими

Если воздух плохой, замените пробежку на прогулку, сократите длительность тренировки или перенесите её в зал/дом. Беговая дорожка или эллиптический тренажёр помогут сохранить ритм занятий без риска.

4. Следите за самочувствием

Сигналы, что пора остановиться:

  • усталость и вялость;

  • головная боль;

  • кашель, хрипы, одышка;

  • жжение в горле, стеснение в груди;

  • раздражение глаз.

Тренировки на свежем воздухе полезны, но не тогда, когда воздух загрязнён.

Уточнения

Во́здух — смесь газов, главным образом, состоящая из азота и кислорода (в совокупности 98—99 % в зависимости от влажности, то есть концентрации водяного пара), а также аргона, углекислого газа, водорода, образующая земную атмосферу.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
