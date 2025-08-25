Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках

Спорт

В Стамбуле прошёл 37-й межконтинентальный заплыв через Босфор. Среди более чем трёх тысяч участников оказался и челябинский пловец Евгений Яшкин.

Фото: commons.wikimedia.org by CeeGee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Заплыв через Босфор

Испытание между двумя континентами

Заплыв через Босфор — особое спортивное событие. Дистанция в 6,5 километра проходит по течению пролива, соединяющего Чёрное и Мраморное моря. Его уникальность в том, что спортсмены пересекают границу двух частей света — Европы и Азии.

Участники, финишировавшие в заплыве, официально могут называть себя межконтинентальными пловцами.

Евгений Яшкин на финише

Челябинец Евгений Яшкин успешно преодолел дистанцию и, хотя в число призёров не вошёл, завершил заплыв с российским флагом в руках, показав символичный жест для зрителей и участников, пишет kursdela.biz.

Массовый старт в Стамбуле

В этом году к соревнованиям присоединились свыше трёх тысяч спортсменов со всего мира. Для многих участие в заплыве — это не только спортивное испытание, но и возможность войти в уникальное сообщество межконтинентальных пловцов.

Уточнения

Босфо́р — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным.

