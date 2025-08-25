Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В батальоне Таврида открыт мемориал погибшим воинам и принята казачья присяга 
Учёные из США создали батарейку, вырабатывающую электричество из почвы
Канада не такая, как вы думаете: тайны, которые скрываются за туристическими фото
Редчайший американский кабриолет пылится в гараже Самары — даже несмотря на снижение цены до 18 млн
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона

Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках

1:17
Спорт

В Стамбуле прошёл 37-й межконтинентальный заплыв через Босфор. Среди более чем трёх тысяч участников оказался и челябинский пловец Евгений Яшкин.

Заплыв через Босфор
Фото: commons.wikimedia.org by CeeGee, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Заплыв через Босфор

Испытание между двумя континентами

Заплыв через Босфор — особое спортивное событие. Дистанция в 6,5 километра проходит по течению пролива, соединяющего Чёрное и Мраморное моря. Его уникальность в том, что спортсмены пересекают границу двух частей света — Европы и Азии.

Участники, финишировавшие в заплыве, официально могут называть себя межконтинентальными пловцами.

Евгений Яшкин на финише

Челябинец Евгений Яшкин успешно преодолел дистанцию и, хотя в число призёров не вошёл, завершил заплыв с российским флагом в руках, показав символичный жест для зрителей и участников, пишет kursdela.biz.

Массовый старт в Стамбуле

В этом году к соревнованиям присоединились свыше трёх тысяч спортсменов со всего мира. Для многих участие в заплыве — это не только спортивное испытание, но и возможность войти в уникальное сообщество межконтинентальных пловцов.

Уточнения

Босфо́р — пролив между Европой и Малой Азией, соединяющий Чёрное море с Мраморным.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Наука и техника
Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера Аудио 
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности
Домашние животные
Немецкая овчарка, акита-ину и колли признаны символами собачьей преданности Аудио 
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню
Домашние животные
Убегать от волка нельзя — это провоцирует хищника на погоню Аудио 
Популярное
Пирамиды больше не загадка: история нам врала, но теперь мы знаем правду

Недавние археологические находки в Египте заставляют пересмотреть привычные взгляды на инженерные достижения древних цивилизаций.

Археологи обнаружили древнюю гидравлическую систему у пирамиды Джосера
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Ракета-невидимка: Франция запустила снаряд, который невозможно сбить
Убежать невозможно: почему встреча с волком заканчивается погоней
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство Любовь Степушова Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Заготовьте лето в банке: простой способ сохранить ароматные травы — 15 минут работы и чай до весны
Хайлайтеры-капли — новинка 2025, которая сделает вашу кожу сияющей без усилий
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Одно удобрение в сентябре решает судьбу клубники на весь следующий год
Последние материалы
Шарпей и ши-тцу рекомендованы для владельцев, предпочитающих домашний уют
Легкая выгода или минное поле: плюсы и минусы покупки авто в салоне и с рук
Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражает ситуацию на фронте
Сочные тефтели с рисом и овощами в соусе: рецепт для домашнего ужина
Челябинец покорил Босфор и пересёк границу двух континентов с флагом в руках
Мерц и фон дер Ляйен ведут Европу в никуда. Цена политической слепоты — банкротство
La Razon: врач Ассал предупредил о риске операции из-за частого использования смартфона
Божена Рынска сообщила о заражении COVID-19, обвинив в этом Валерия Меладзе
Россияне за полгода потратили в ресторанах 3,6 трлн рублей: кто и где устанавливает новые рекорды
Вспахайте огород осенью, чтобы слизни не смогли перезимовать в земле
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.