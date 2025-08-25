Секрет мощных ног раскрыт: всего 3 упражнения для невероятного результата

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Сильные ноги — это не только эстетика, но и фундамент вашей силы. В зале можно выполнять три базовых упражнения, которые дадут максимальный эффект при правильной технике.

1. Приседания со штангой

Классика, которая развивает квадрицепсы, ягодицы и стабилизаторы. Важно держать спину прямой, колени не выходят за носки, глубина — чуть ниже параллели.

2. Становая тяга на прямых ногах

Идеальна для задней поверхности бедра и ягодиц. Держите штангу близко к ногам, спина прямая, движение контролируемое.

3. Выпады с гантелями или штангой

Развивают баланс и симметрию ног. Шагайте достаточно далеко, чтобы колено не выходило за носок, спина остаётся ровной.

Эти три упражнения можно комбинировать в одной тренировке, делая 3-4 подхода по 8-12 повторений. Регулярность и прогрессия веса — ключ к мощным ногам.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. 

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
