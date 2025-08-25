Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Влияние сна на здоровье: как режим может уменьшить риски у пациентов с сердечной недостаточностью

Больше не нужно дорогое оборудование: двукратный чемпион мира показал, как прокачать спину в домашних условиях

Самбист Елисеев: тяга эластичной ленты укрепляет мышцы плечевого пояса
Сильная спина — не только красиво, но и важно для здоровья: она поддерживает позвоночник, улучшает осанку и снижает риск травм.

Накаченная мужская спина
Фото: commons.wikimedia.org by Agasi nazareno, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Накаченная мужская спина

Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев рассказал, какие упражнения реально работают и при этом не требуют дорогого оборудования. Всё, что понадобится, — бутылки с водой и эластичная лента.

Подъём грудной клетки и ног с утяжелением

  1. Лягте на живот, вытяните руки вперед.
  2. Возьмите в руки бутылку с водой.
  3. Одновременно поднимайте грудь и ноги, удерживая конечности на весу.
  4. Медленно покачивайтесь вперед-назад, не опуская руки и ноги.

Это упражнение укрепляет мышцы спины, улучшает осанку и повышает выносливость мышц, отвечающих за прямое положение корпуса, пишет NEWS.Ru.

Тяга эластичной ленты

  1. Закрепите ленту на уровне груди.
  2. Возьмите концы в руки и отойдите, чтобы создать натяжение.
  3. Медленно тяните ленту к себе, сводя лопатки.

Регулярные занятия формируют привычку держать спину прямо без постоянного контроля, укрепляют мышцы плечевого пояса и верхней части спины.

Мы́шцы (мн. ч. общеслав., производное от уменьшит.-ласкат. ед. ч. «мы́шка»), также му́скулы (мн. ч., от ед. ч. лат. musculus, от mūs — «мышь») — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

