Больше не нужно дорогое оборудование: двукратный чемпион мира показал, как прокачать спину в домашних условиях

Сильная спина — не только красиво, но и важно для здоровья: она поддерживает позвоночник, улучшает осанку и снижает риск травм.
Двукратный чемпион мира по самбо Дмитрий Елисеев рассказал, какие упражнения реально работают и при этом не требуют дорогого оборудования. Всё, что понадобится, — бутылки с водой и эластичная лента.
Это упражнение укрепляет мышцы спины, улучшает осанку и повышает выносливость мышц, отвечающих за прямое положение корпуса, пишет NEWS.Ru.
Регулярные занятия формируют привычку держать спину прямо без постоянного контроля, укрепляют мышцы плечевого пояса и верхней части спины.
