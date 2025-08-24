Завтрак как обманка: миллионы верят в миф, который работает против их фигуры

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
В мире фитнеса завтрак часто называют "главным приёмом пищи", якобы без него невозможно эффективно тренироваться и худеть. Многие спортсмены уверены, что утренняя еда запускает обмен веществ и помогает быстрее сжигать жир. Но исследования показывают: завтрак не имеет решающего значения для снижения веса — гораздо важнее общее количество калорий и баланс питания в течение дня.

Важнее не время, а калории

Современные исследования показывают: на похудение влияет общее количество калорий за день, а не то, когда именно вы едите. Завтрак, обед и ужин равнозначны — главное, чтобы рацион в целом был сбалансированным.

Тем не менее у пропуска завтрака есть свой плюс: он может автоматически снизить суточную калорийность на 400-500 ккал, что помогает создать необходимый дефицит энергии для снижения веса.

Откуда появился миф о завтраке

Часто можно услышать, что завтракающие люди стройнее и здоровее. Но здесь важен не сам факт завтрака, а образ жизни. Те, кто привык есть по утрам, обычно:

  • питаются более сбалансированно;

  • больше двигаются;

  • реже злоупотребляют фастфудом.

Именно эти привычки, а не утренний приём пищи, связаны с хорошей формой и самочувствием.

Интервальное голодание и отказ от завтрака

Отказ от завтрака часто используется в системе 16/8 - когда есть можно только в течение восьми часов, а оставшиеся шестнадцать — пить воду и голодать. Этот метод помогает некоторым людям легче контролировать калории.

Однако подходит он не всем. При беременности, нарушениях пищевого поведения или хронических заболеваниях такая схема может быть вредна. Возможны и побочные эффекты — слабость, головные боли, снижение концентрации.

Что есть на завтрак, если хочется

Если утром появляется аппетит, лучше выбрать продукты, которые насыщают и дают энергию надолго:

  • белки: яйца, птица, нежирное мясо, творог, йогурт без добавок, сыр, тофу;

  • углеводы: каши, бобовые, овощи, фрукты, ягоды, картофель, цельнозерновые продукты;

  • жиры: орехи, семена, рыба, оливковое или льняное масло.

Стоит избегать сладкой выпечки и продуктов с высоким содержанием сахара — они дают быстрый, но кратковременный заряд энергии.

Уточнения

Кало́рия (лат. calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
