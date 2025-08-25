Психологическая ловушка: Карпин объяснил, почему Динамо было так тяжело в матче с Пари НН

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Карпин рассказал о давлении на игроков Динамо в матче с Пари НН
Спорт

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин отметил, что его футболисты столкнулись с психологическим давлением перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги против "Пари НН".

Валерий Карпин
Фото: soccer.ru by Артём Гусев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Валерий Карпин

Карпин подчеркнул, что команда испытывала давление, так как была нацелена на победу любой ценой. Несмотря на то, что не все получилось, он считает, что это больше связано с психологическими факторами.

"На футболистов было давление, потому что нужно было кровь из носу выигрывать. Не все получалось, но это больше, думаю, момент психологии", — сказал Карпин.

По его оценке, игра команды была нормальной, пишет Газета.Ru.

Матч, прошедший 23 августа на стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" в Москве, завершился со счетом 3:0 в пользу "Динамо". Автогол на 16-й минуте забил Свен Карич. Во втором тайме Даниил Фомин удвоил преимущество московской команды, а на третьей компенсированной минуте Николас Маричаль установил окончательный счет.

В этом матче также дебютировал Антон Миранчук, который перешел в "Динамо" из швейцарского "Сьона". Он вышел на поле на 71-й минуте игры.

Уточнения

Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Карпин рассказал о давлении на игроков Динамо в матче с Пари НН
