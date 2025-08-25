Психологическая ловушка: Карпин объяснил, почему Динамо было так тяжело в матче с Пари НН

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин отметил, что его футболисты столкнулись с психологическим давлением перед матчем шестого тура Российской премьер-лиги против "Пари НН".
Карпин подчеркнул, что команда испытывала давление, так как была нацелена на победу любой ценой. Несмотря на то, что не все получилось, он считает, что это больше связано с психологическими факторами.
"На футболистов было давление, потому что нужно было кровь из носу выигрывать. Не все получалось, но это больше, думаю, момент психологии", — сказал Карпин.
По его оценке, игра команды была нормальной, пишет Газета.Ru.
Матч, прошедший 23 августа на стадионе "ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина" в Москве, завершился со счетом 3:0 в пользу "Динамо". Автогол на 16-й минуте забил Свен Карич. Во втором тайме Даниил Фомин удвоил преимущество московской команды, а на третьей компенсированной минуте Николас Маричаль установил окончательный счет.
В этом матче также дебютировал Антон Миранчук, который перешел в "Динамо" из швейцарского "Сьона". Он вышел на поле на 71-й минуте игры.
Вале́рий Гео́ргиевич Ка́рпин (род. 2 февраля 1969, Нарва) — российский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника.
