Петрова раскрыла главный секрет: почему Медведев терпит крах на корте

Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне и бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова высказала предположение о причинах затяжного кризиса в карьере российского теннисиста Даниила Медведева.

Фото: commons.wikimedia.org by Carine06 from UK, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Даниил Медведев

По мнению Петровой, проблема может быть не столько в тренерском штабе, сколько в самом спортсмене. Она отметила, что сложно понять, какие приоритеты сейчас у Медведева, так как его результаты на турнирах оставляют желать лучшего.

Петрова подчеркнула, что такие выступления, особенно на турнирах "Большого шлема", где Медведев вылетел в первом круге с Уимблдона и "Ролан Гаррос", могут сильно ударить по самолюбию теннисиста его уровня. Обычно топовые игроки быстро анализируют свои ошибки и принимают меры для их исправления, но в случае с Медведевым создается впечатление, что он не прилагает достаточных усилий для улучшения своей игры, приводит слова теннисистки Газета.Ru.

"Топовые теннисисты обычно быстро реанимируют карьеру, "возвращаются к доске": расписывают все нюансы и пытаются найти причину проблем. Но складывается впечатление, будто Даня пустил свою теннисную карьеру на самотек", — сказала Петрова.

На Australian Open Медведев также потерпел поражение во втором круге, уступив 121-й ракетке мира Ленеру Тьену, который пробился в основную сетку через квалификацию. В первом круге US Open, который пройдет с 24 августа по 7 сентября, Медведев встретится с 51-й ракеткой мира Бенжаменом Бонзи из Франции.

Уточнения

Дании́л Серге́евич Медве́дев (род. 11 февраля 1996, Москва) — российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде.

