Бои, которых ждали фанаты: почему братья Емельяненко так и не встретились в UFC

Александр Емельяненко заявил, что был сильнее брата Фёдора в лучшие годы

Российский боец Александр Емельяненко заявил, что в лучшие годы чувствовал превосходство над своим старшим братом Фёдором Емельяненко, которого называют "последним императором" смешанных единоборств. По словам спортсмена, в спаррингах он нередко брал верх как в стойке, так и в партере.

Фото: commons.wikimedia.org by Bruno Massami, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Фёдор Емельяненко

"Да, я был сильнее Фёдора. В партере его борол, в стойке бил. Если бы не жизнь. Кто-то идёт дорогу — ничего не произойдёт. Десятый пройдёт — миллион долларов найдёт. Двенадцатый пойдёт — ногу на этом месте сломает. Двадцатый пойдёт — ему кирпич на голову упадёт. Одной дорогой все ходят", — сказал боец.

Александр отметил, что многое в его карьере решали обстоятельства, которые мешали выйти на мировой уровень.

Имидж в спорте

По словам бойца, значительную роль в формировании его образа сыграли промоутеры.

"В своё время хитрый промоутер Финкельштейн понял, что никому не интересно смотреть двух одинаковых братьев. Поэтому один должен быть положительным, а другой — отрицательным. Так специально сделали, и я весь негатив начал забирать на себя — я стал плохим. Людям понравилось — я ни от кого не прячусь, перед всеми как открытая книга. Мне нечего скрывать", — отметил Александр Емельяненко.

Таким образом, образ "плохого парня" закрепился за ним на годы и стал неотъемлемой частью его спортивной биографии.

Несостоявшийся контракт с UFC

Александр признался, что у него был шанс подписать контракт с сильнейшей лигой мира — UFC.

"Мне предлагали контракт с UFC, но я был невыездной. И условия неплохие предлагали, но раньше не те люди вели нас", — пояснил спортсмен.

По его словам, главной причиной стало то, что он не мог покинуть Россию из-за проблем с выездом.

Фёдор и мечта Даны Уайта

Многие годы президент UFC Дана Уайт пытался привлечь Фёдора Емельяненко в свою организацию. Несбывшейся мечтой стало противостояние россиянина и Брока Леснара. Однако переход в UFC так и не состоялся, и легендарный боец завершил карьеру, оставшись верным другим промоушенам.

Александр, комментируя последние бои брата, отметил, что карьера Фёдора подошла к концу.

"Как бы Фёдор на пике проявил себя в UFC? Я не знаю, как на пике, но последние бои его всё показали — три раза подряд его вынесли с ринга", — сказал боец.

Личное и скандальное

Жизнь Александра нередко сопровождалась громкими историями. Помимо успехов и неудач в спорте, в прессе всплывали эпизоды, связанные с его образом жизни. Так, однажды он проиграл квартиру в споре с Умаром Кремлёвым. Этот случай стал одним из ярких примеров того, как вне октагона судьба бойца складывалась далеко не идеально.

Несмотря на всё, имя Емельяненко-младшего по-прежнему вызывает интерес у публики, а его признания дают повод по-новому взглянуть на одну из самых противоречивых фигур российского MMA.

Уточнения

Ultimate Fighting Championship (UFC, с англ. — «Абсолютный бойцовский чемпионат») — международная спортивная организация, базирующаяся в Лас-Вегасе (США) и проводящая бои по смешанным единоборствам (также известные как ММА — от англ. Mixed Martial Arts) по всему миру. Он принадлежит и управляется TKO Group Holdings, дочерней компанией Endeavor.

