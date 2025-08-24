Когда спорт превращается в шоу: самые абсурдные и весёлые соревнования мира

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Тренеры подводного хоккея: игра проходит на дне бассейна с клюшками
Обычно, когда говорят о спорте, представляют футбол, баскетбол или хоккей. Но в мире есть десятки дисциплин, о которых редко рассказывают в новостях и на уроках физкультуры. И именно они способны удивить зрителя не меньше, чем привычные чемпионаты. Некоторые такие соревнования можно увидеть онлайн, а иногда — даже попробовать самому.

Подводный хоккей
Фото: commons.wikimedia.org by Wouss at Dutch Wikipedia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Подводный хоккей

Подводный хоккей

Представьте обычный хоккей, только не на льду, а на дне бассейна. Две команды по пять игроков вооружаются короткими резиновыми клюшками и стараются загнать шайбу в ворота соперника. Зрелище выглядит необычно: спортсмены задерживают дыхание, ныряют, выныривают — и всё это в динамике командной игры.

Дискофутбол

Футбол под музыку, где бегать нельзя. Игроки передвигаются исключительно в танце, забивают голы и одновременно стараются впечатлить судей хореографией. Здесь важны не только мячи, но и стиль — дополнительные очки начисляют за самые эффектные движения.

Гонки на страусах

В США это одно из самых ярких шоу: жокеи садятся верхом на страусов и соревнуются на ипподроме. Атмосфера как на скачках, только куда веселее. В Европе такие гонки запрещены из-за жестокого обращения с животными, но в других странах собирают тысячи зрителей.

Прыжки животом в лужу

Шутливая альтернатива прыжкам в воду. Здесь не важна техника, а ценится эффект: чем смешнее и громче будет "шлепок", чем больше брызг — тем выше оценка судей. Эти соревнования часто становятся гвоздём шуточных Олимпиад.

Уточнения

Спорт — организованная по определённым правилам деятельность людей (спортсме́нов), состоящая в сопоставлении их физических или интеллектуальных способностей.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
