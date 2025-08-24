Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три приёма, которые скрывают нависшие веки
Эксперты указали, что проверить в мебели и бытовой технике при аренде квартиры
Садоводы рекомендуют хранить семена в сухом месте для сохранения качества
Бразилия: туриста задержали после того, как он оставил щенка на парковке аэропорта
Лолита Милявская вспомнила, как самостоятельно разгружала стройматериалы
Что есть при варикозе: чистая вода, продукты с витамином C и рутином укрепят вены
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Недостаток кислорода и стресс делают банку опасной для золотой рыбки
Причины появления чёрного налёта на свечах зажигания — объяснение специалистов

Бодибилдинг: миф о сцене и красоте или философия, которая рождает легенд

Евгений Сандов создал бодибилдинг и провёл первый турнир в 1901 году
2:09
Спорт

Когда говорят "бодибилдинг", многие представляют конкурс красоты на сцене. Но на самом деле это целая философия: атлеты годами работают над собой, чтобы создать гармоничное и пропорциональное тело.

Бодибилдер качает бицепс
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Бодибилдер качает бицепс

Культуризм — это спорт, в котором главное не скорость и не сила, а эстетика: симметрия мышц, рельеф, сцена и умение подать результат зрителю.

Истоки и первые турниры

Идея "сильного и красивого тела" появилась ещё в античности. В Греции атлеты считались героями, а скульпторы увековечивали их фигуры в мраморе.

Современный бодибилдинг начался в XIX веке. Его "отцом" стал Евгений Сандов — цирковой силач, который превратил показательные выступления в первые соревнования.
В 1901 году в Лондоне прошёл первый турнир, победителю вручили золотую статуэтку Сандова. Именно её копия до сих пор достаётся чемпионам легендарного конкурса "Мистер Олимпия".

Развитие и золотая эра

В начале XX века бодибилдинг быстро набирал популярность: строились залы, создавались новые тренажёры, выходили первые журналы о фитнесе.

Настоящий бум пришёлся на 1970-е. Это время стало "золотой эрой": мир узнал имена Арнольда Шварценеггера, Франко Коломбо, Лу Ферриньо и других звёзд, чьи мышцы поражали воображение.

С тех пор культуризм превратился в целую индустрию — с собственными легендами, федерациями, журналами и огромными сценами.

Современный бодибилдинг

Сегодня крупнейшие турниры проводит IFBB — International Federation of Bodybuilding and Fitness. Среди них самые престижные — "Мистер Олимпия" и "Мисс Олимпия".

В начале 2000-х федерация пыталась добиться признания культуризма как олимпийского вида спорта, но пока безуспешно. Многие по-прежнему видят в нём скорее шоу и конкурс красоты, чем спорт.

Уточнения

Культури́зм или бодиби́лдинг, или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы
Наука и техника
Китай запустил водяную бомбу: Индия и Бангладеш на грани катастрофы Аудио 
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер
Наука и техника
Учёные ТУСУР получили патент на первый российский генный принтер Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Последние материалы
Бразилия: туриста задержали после того, как он оставил щенка на парковке аэропорта
Лолита Милявская вспомнила, как самостоятельно разгружала стройматериалы
Что есть при варикозе: чистая вода, продукты с витамином C и рутином укрепят вены
Индийский дизель на Украине: поставки выросли в 5 раз
Евгений Сандов создал бодибилдинг и провёл первый турнир в 1901 году
Недостаток кислорода и стресс делают банку опасной для золотой рыбки
Причины появления чёрного налёта на свечах зажигания — объяснение специалистов
Физики впервые за 30 лет зафиксировали редкий тип радиоактивного распада
Размножение розмарина в домашних условиях через черенки и воду
Смесь перекиси и моющего средства очищает дом без лишней химии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.