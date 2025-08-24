Бодибилдинг: миф о сцене и красоте или философия, которая рождает легенд

Евгений Сандов создал бодибилдинг и провёл первый турнир в 1901 году

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Когда говорят "бодибилдинг", многие представляют конкурс красоты на сцене. Но на самом деле это целая философия: атлеты годами работают над собой, чтобы создать гармоничное и пропорциональное тело.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Бодибилдер качает бицепс

Культуризм — это спорт, в котором главное не скорость и не сила, а эстетика: симметрия мышц, рельеф, сцена и умение подать результат зрителю.

Истоки и первые турниры

Идея "сильного и красивого тела" появилась ещё в античности. В Греции атлеты считались героями, а скульпторы увековечивали их фигуры в мраморе.

Современный бодибилдинг начался в XIX веке. Его "отцом" стал Евгений Сандов — цирковой силач, который превратил показательные выступления в первые соревнования.

В 1901 году в Лондоне прошёл первый турнир, победителю вручили золотую статуэтку Сандова. Именно её копия до сих пор достаётся чемпионам легендарного конкурса "Мистер Олимпия".

Развитие и золотая эра

В начале XX века бодибилдинг быстро набирал популярность: строились залы, создавались новые тренажёры, выходили первые журналы о фитнесе.

Настоящий бум пришёлся на 1970-е. Это время стало "золотой эрой": мир узнал имена Арнольда Шварценеггера, Франко Коломбо, Лу Ферриньо и других звёзд, чьи мышцы поражали воображение.

С тех пор культуризм превратился в целую индустрию — с собственными легендами, федерациями, журналами и огромными сценами.

Современный бодибилдинг

Сегодня крупнейшие турниры проводит IFBB — International Federation of Bodybuilding and Fitness. Среди них самые престижные — "Мистер Олимпия" и "Мисс Олимпия".

В начале 2000-х федерация пыталась добиться признания культуризма как олимпийского вида спорта, но пока безуспешно. Многие по-прежнему видят в нём скорее шоу и конкурс красоты, чем спорт.

Уточнения

Культури́зм или бодиби́лдинг, или атлети́ческая гимна́стика — процесс наращивания (гипертрофии скелетных мышц) и развития мышечной массы при сохранении качества и эстетики тела спортсмена.

