Массаж после тренировки: панацея для мышц или всего лишь иллюзия восстановления

Исследования показывают: массаж не повышает скорость восстановления мышц после тренировок
2:05
Спорт

Массаж давно стал частью спортивной рутины — им пользуются и профессиональные атлеты, и любители фитнеса. Но действительно ли он помогает мышцам быстрее восстанавливаться?

Домашний лимфодренаж
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Домашний лимфодренаж

Ответ не такой однозначный. Научные данные показывают: прямого влияния на восстановление мышечных тканей массаж не оказывает. Зато у него есть другая, не менее важная роль — улучшение психологического состояния и общего самочувствия. А это, в свою очередь, может повысить эффективность тренировок.

Как массаж действует после нагрузки

Распространённое мнение: массаж помогает "залечить" мышцы после тяжёлой тренировки. Многие спортсмены рассказывают, что после сеанса чувствуют лёгкость и расслабление.

Однако исследования говорят другое. Доказательств того, что массаж ускоряет восстановление мышечных волокон, нет. В то же время некоторые данные подтверждают его способность снижать мышечное напряжение и уменьшать крепатуру. Именно поэтому массаж так популярен в спортивной практике — он улучшает субъективное ощущение восстановления.

В чём настоящая польза массажа для спортсменов

Главный эффект массажных техник связан не столько с мышцами, сколько с нервной системой и психоэмоциональным состоянием.

Массаж помогает:

  • снизить уровень тревожности;

  • улучшить настроение;

  • уменьшить симптомы депрессии;

  • снять чувство усталости после тяжёлых тренировок.

Кроме того, он может уменьшать отёки, снижать болезненность в мышцах и временно облегчать боли в шее, плечах и пояснице.

Почему массаж всё же стоит включать в спортивный режим

Да, массаж не "чинит" мышцы, как многие думают. Но его эффект на психику и общее состояние организма делает его полезным инструментом. Когда человек чувствует себя лучше, он тренируется продуктивнее, а на соревнованиях может показать более высокие результаты.

Уточнения

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
