Белый рис: друг для мышц или враг талии? Правда, которая рушит привычные представления

Арнольд Шварценеггер: рис не вызывает ожирение, проблема в избытке калорий
2:52
Спорт

Белый рис давно стал обязательной частью рациона спортсменов. Но может ли он быть причиной набора жира? Этот вопрос затронул сам Арнольд Шварценеггер в своём бюллетене Arnold's Pump Club. Легенда бодибилдинга решил разобраться: мешает ли рис достижению спортивных целей или это всего лишь миф?

Фитнес тренировка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Фитнес тренировка

Рисовая диета: неожиданный эксперимент прошлого

История возвращает нас в 1975 год, когда появилась так называемая "рисовая диета". Она включала в себя рис, фрукты, овощи и минимум соли.

Результаты впечатляли:

  • 106 участников с ожирением сбросили не менее 45 килограммов каждый;

  • улучшились показатели сахара в крови, давления и холестерина;

  • снизились риски сердечно-сосудистых заболеваний.

Эффективность диеты объяснялась жёстким контролем калорий, богатым клетчаткой рационом и исключением обработанных продуктов. Дополнительным фактором стало ограничение натрия, что помогало нормализовать кровообращение.

Белый рис под подозрением

Так стоит ли бояться белого риса? По словам Шварценеггера, сам по себе он не вызывает ожирения. Проблема кроется исключительно в избытке калорий.

В подтверждение он приводит пример азиатских стран, где рис — основа питания, но уровень ожирения заметно ниже, чем на Западе. Секрет — в умеренности и общей культуре питания.

"Рис не враг. Враг — избыточные калории", — подчёркивает Арнольд.

Он советует включать рис в рацион вместе с белковыми продуктами и овощами. Такой баланс делает блюда питательными и при этом помогает держать калории под контролем.

Советы от легенды бодибилдинга

Вовсе не нужно садиться на жёсткую "рисовую диету". Достаточно разумных привычек, чтобы улучшить здоровье и контролировать вес:

  • избегать ультраобработанных продуктов;

  • есть больше фруктов и овощей;

  • ограничить соль в рационе.

Классика в спорте: курица и рис

Белый рис был неотъемлемой частью рациона и у других чемпионов. Ронни Колеман, восьмикратный "Мистер Олимпия", не раз признавался, что именно простое сочетание курицы и риса помогало ему держать экстремальную форму во время соревновательной карьеры.

Рис в современном питании

Наука подтверждает: белый рис не приведёт к набору лишнего веса, если соблюдать баланс калорий. Для спортсменов он особенно ценен как источник быстрых углеводов, которые дают энергию для тренировок.

Главное — помнить о пропорциях и дополнять рис белком и овощами. Такой подход делает питание не только полезным, но и вкусным.

Уточнения

Кало́рия (лат. calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
