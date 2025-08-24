Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садоводы рекомендуют: полив лука содовым раствором защищает от грибка и вредителей
Кардиолог Вахляев назвал нетипичные признаки инфаркта миокарда
Дмитрий Дибров узнал об измене жены лишь полгода спустя
Подписчица посоветовала Маргарите Симоньян прийти накрашенной в больницу к мужу
Лучшие закаты планеты: от Африки до Японии
OpenAI откроет первый офис в Индии до конца года
Опасные растения и химикаты в саду угрожают здоровью домашних животных
Кефир делает вареники мягкими и вкусными, заменяя воду и молоко
Корейская косметика не подходит россиянкам из-за сухого климата и тонкой кожи

Кардио сжигает калории, силовые строят тело — но настоящая магия начинается только в дуэте

Фитнес-эксперты объяснили, как совмещать кардио и силовые для гармоничного тела
2:20
Спорт

Хотите быть не только подтянутыми, но и энергичными каждый день? Лучший способ достичь этого — грамотно сочетать кардионагрузки и силовые упражнения. Вместе они работают как единая система: сердце становится выносливее, мышцы крепче, а тело — гармоничным.

Дуэт кардио и силовой
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Дуэт кардио и силовой

Почему стоит делать кардио

Кардиотренировки — это всё, что заставляет сердце биться чаще: бег, плавание, велосипед, аэробика.

  • Здоровое сердце и лёгкие — улучшают кровообращение, снижают давление и риск инфаркта.
  • Сжигание калорий — помогают контролировать вес и ускоряют метаболизм.
  • Больше энергии и выносливости — легче справляться с физическими нагрузками в жизни.
  • Хорошее настроение — эндорфины после тренировки снижают стресс и тревожность.

Зачем нужны силовые упражнения

Силовые тренировки — это не только железо в спортзале, но и упражнения с собственным весом: отжимания, приседания, планка.

  • Сильные мышцы — больше силы в быту и меньше риска травм.
  • Крепкие кости и суставы — меньше вероятность остеопороза.
  • Быстрый метаболизм — мышцы даже в покое "сжигают" калории.
  • Гормональная поддержка — тестостерон и гормон роста помогают восстанавливаться.
  • Правильная осанка — укреплённый корпус улучшает баланс и координацию.

Как сочетать кардио и силовые

Главный плюс комбинации — разнообразие. Оно не даёт прогрессу остановиться и делает тренировки интереснее.

  • Разделяйте дни: кардио — в понедельник и четверг, силовые — во вторник и пятницу.
  • Начинайте силовую тренировку с лёгкого кардио-разогрева (5-10 минут бега или велосипеда).
  • Используйте HIIT: чередуйте кардио-спринты и силовые подходы.
  • Давайте мышцам отдых: восстановление так же важно, как и сама тренировка.

Итог

Кардио дарит выносливость и лёгкость, силовые формируют крепкий и подтянутый корпус. Вместе они создают баланс, поддерживают мотивацию и помогают двигаться вперёд без застоя. Попробуйте добавить оба направления в свой план — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Силовой тренинг в бодибилдинге, тяжёлой атлетике, пауэрлифтинге и других видах спорта имеет много различных методик, применяемых для достижения конкретных результатов, целей: адаптации тела атлета к кратковременной максимальной нагрузке (пауэрлифтинг), к длительной среднеинтенсивной нагрузке — выносливости — и большому объёму мышц (бодибилдинг).

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — "соответствие, годность, приспособленность", от fit — "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Садоводство, цветоводство
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода Аудио 
Популярное
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России

Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.

Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Последние материалы
Платки станут трендом осени 2025: твид, кашемир, плотный шёлк и этнические принты
Жена Александра Цекало Дарина Эрвин объяснила резкое похудение проблемами со здоровьем
Люся Чеботина отказывается от выступлений с менее успешными исполнителями
Ночной кошмар на борту Wizz Air: рейс пришлось сажать в Болонье
Китовая акула достигает длины 18,5 метров и живёт до 150 лет
Луковая шелуха, грибные и овощные обрезки улучшают вкус супов и рагу
Разведения гантелей в стороны помогут накачать мощные плечи
Франция провела успешные испытания гиперзвуковой ракеты V-MAX
Дизайнеры показали эффективные варианты мебели для прихожей разного размера
Тайны идеальной кухни: дизайнеры The Spruce назвали вещи, которые нужно срочно убрать со столешницы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.