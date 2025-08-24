Можно ли убрать жир только на животе? Ответ науки рушит популярный миф о тренировках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:07
Спорт

В соцсетях уже несколько лет набирает популярность так называемая китайская гимнастика для похудения. Ролики обещают быстрый результат и плоский живот всего за пару недель. Но работает ли это на самом деле?

девушка стритлифтинг
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
девушка стритлифтинг

Откуда взялся миф о "жиротопке"

Тренировки представляют собой ритмичные движения под музыку: вращения бедрами, скручивания корпусом, наклоны. Создатели упражнений уверяют, что такие занятия помогут убрать жир именно с живота и боков.

Однако научные данные говорят об обратном: невозможно похудеть локально — убрать жир только с живота, рук или бедер. Организм теряет его постепенно по всему телу, а зона, где изменения будут заметны первой, зависит только от генетики.

Что действительно работает

Физическая активность полезна в любом виде, но эффективность для снижения веса зависит от того, сколько энергии вы тратите. Кардио — бег, плавание, велосипед, гребля — и силовые тренировки расходуют больше калорий и задействуют больше мышечных групп, чем ритмичные "китайские" движения.

Для плоского живота важен калорийный дефицит. Он достигается не только тренировками, но и корректировкой питания. Считается оптимальным снижать калорийность рациона на 10-15% от нормы — это помогает худеть без стресса для организма и без риска сорваться.

Почему опасен быстрый результат

Жесткие ограничения и обещания "минус 5 кг за неделю" часто приводят к обратному эффекту. Слишком большой дефицит калорий лишает организм энергии, вызывает потерю мышц и ухудшает самочувствие. В долгосрочной перспективе такие методы приводят к перееданиям и возврату веса.

Вывод

Китайская гимнастика может быть веселым способом размяться, но она не является "секретом" плоского живота. Для стойкого результата нужны баланс питания, регулярные тренировки и умеренный дефицит калорий.

Уточнения

Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ "жизнь, имущество" из лат. vita "жизнь") — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
