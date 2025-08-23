Как простая комбинация продуктов превращается в топливо для новых рекордов на тренировках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:52
Спорт

После тренировки организму важно восполнить запасы энергии и помочь мышцам восстановиться. Углеводы заряжают тело гликогеном, а белки запускают процессы регенерации тканей. Но что будет, если их объединить? На этот вопрос ответило исследование с участием спортсменов среднего возраста.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Эксперимент и результаты

В тесте участвовали 22 атлета около 49 лет. Их разделили на три группы: одна принимала плацебо, вторая — только углеводы, третья — углеводно-белковую смесь. Тренировка проходила на велотренажёре, после чего спортсмены проходили тест на выносливость.

Результаты оказались показательными: приём углеводов позволил увеличить время работы почти наполовину, а сочетание углеводов с белком — более чем на 70%. Даже спустя всего два часа после нагрузки организм восстанавливался заметно быстрее, если спортсмены получали оба нутриента.

Бонусный эффект

Интересно, что группа с углеводно-белковой смесью отметила и меньшую мышечную боль, и снижение усталости после тренировки. Это объясняется тем, что белки в сочетании с углеводами помогают уменьшить воспаление и быстрее восстанавливают повреждённые мышечные волокна.

Практическое применение

Для спортсменов старшего возраста это может стать настоящим инструментом повышения качества тренировок. Подобный коктейль легко приготовить самостоятельно: достаточно смешать, например, банан и овсянку с греческим йогуртом. Главное — придерживаться соотношения два к одному: две части углеводов на одну часть белка.

Лучшее время для приёма — сразу после тренировки, чтобы дать телу возможность максимально быстро восстановиться и быть готовым к новым нагрузкам.

Уточнения

Углево́ды (глици́ды) — органические вещества, содержащие карбонильную группу и несколько гидроксильных групп.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
