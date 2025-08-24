Сколько часов отделяют стройность от лишнего веса — ответ в расписании ужина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вопрос о том, когда ужинать, чтобы и фигуру сохранить, и спать крепко, давно волнует многих. Но строгого времени для последнего приёма пищи не существует. Всё зависит от вашего личного ритма жизни.

Поздний ужин
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поздний ужин

Главный ориентир — не часы, а время, когда вы ложитесь спать. Самый полезный вариант — завершать ужин за 2,5–3,5 часа до сна.

Важно ужинать заранее

Такой промежуток даёт организму возможность спокойно переварить еду, не мешая засыпанию и не ухудшая качество отдыха.

Ранний ужин помогает телу переключиться с работы желудка на процессы восстановления и детоксикации. Именно ночью эти механизмы наиболее активны.

Поздний ужин вреден

Если поесть слишком поздно, пищеварительная система вынуждена работать тогда, когда телу нужно отдыхать. Это нередко оборачивается изжогой, тяжестью в желудке и прерывистым сном.

Плохой сон напрямую отражается на гормонах, которые регулируют аппетит. Сбивается баланс лептина и грелина — и уже на следующий день усиливается чувство голода.

Регулярные ночные трапезы учёные связывают с набором веса, даже если рацион не отличается высокой калорийностью. Организм хуже усваивает питательные вещества и начинает откладывать их «про запас» в виде жира.

Оптимальное время ужина

Идеальный вариант зависит от вашего распорядка. Главное — придерживаться стабильности: стараться ужинать в одно и то же время.

Для большинства людей, ложащихся спать около 23:00, удачным будет ужин между 19:00 и 20:30. Если вы ложитесь позже или раньше — подстройте время соответственно.

Если всё-таки хочется есть перед сном

Если чувство голода мешает заснуть, можно позволить себе лёгкий белковый перекус за час до сна. Главное — избегать тяжёлой, жирной и сладкой пищи.

Простое правило — ужинать за несколько часов до сна и не злоупотреблять ночными перекусами — помогает поддерживать здоровье, улучшает качество сна и делает борьбу с лишним весом гораздо эффективнее.

Уточнения

У́жин — последний приём пищи в конце дня, как правило, вечером или ночью.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
