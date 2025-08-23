Минус 1000 калорий за одну тренировку? Звучит как мечта, но всё ли так просто на деле

Фитнес-тренеры объясняют: тренировка на 1000 калорий — миф соцсетей

Спорт

Хорошая форма требует времени — именно поэтому фразы вроде "результаты через 8 недель" звучат для многих как приговор. Хочется быстрее: убрать живот, избавиться от жировых складок и сразу увидеть рельеф. В соцсетях обещают простое решение — "тренировки на 1000 калорий". Звучит заманчиво: 10 минут HIIT и минус целая пицца. Но действительно ли это работает?

Что такое "тренировка на 1000 калорий"

Такие ролики часто предлагают короткие комплексы из упражнений с собственным весом. Авторы уверяют: несколько раундов прыжков, приседаний и отжиманий — и 1000 калорий исчезают. На деле же это невозможно: даже час интенсивного фитнеса сжигает меньше.

Более честные видео длятся около 50 минут и всё равно не дотягивают до заявленной цифры. Подписчики в комментариях отмечают, что реальный расход — 400-500 калорий, в зависимости от интенсивности.

Сколько калорий реально можно потратить

Марафон, который длится несколько часов, "сжигает" примерно 2600 калорий. Значит, для достижения 1000 калорий за тренировку нужно не 10 минут, а гораздо больше.

Самые энергозатратные виды спорта:

быстрый бег — 600-700 калорий в час;

плавание в интенсивном темпе — 500-600 калорий;

бокс — 500-700 калорий;

гребля — 400-500 калорий;

Но эти цифры зависят от веса, роста, уровня подготовки и темпа выполнения. Чем вы тренированнее, тем выше будет расход энергии.

Почему HIIT всё же работает

Хотя 1000 калорий за один подход — миф, сами по себе HIIT-тренировки эффективны. Они короткие, но очень интенсивные: интервалы нагрузки (20-45 секунд) сменяются коротким отдыхом (20-60 секунд). В итоге даже 20 минут такой работы дают серьёзный калорийный расход, ускоряют обмен веществ и помогают худеть..

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

