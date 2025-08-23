Красивое тело или чистая кожа? Популярная добавка ставит многих спортсменов перед выбором

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Исследование: сывороточный протеин вызывает высыпания у людей с предрасположенностью к акне
Сывороточный протеин — одна из самых популярных добавок для роста мышц. Его ценят за богатый аминокислотный состав, лёгкую усвояемость и быстрый эффект в спортзале. Но у этой добавки есть и обратная сторона: всё чаще её называют возможным триггером акне.

Лето и кожа
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Лето и кожа

Что такое сывороточный протеин

Сыворотка образуется при переработке коровьего молока. После изготовления сыра жидкость, оставшаяся в процессе, превращается в порошок. В нём содержатся все незаменимые аминокислоты, в том числе лейцин, который напрямую участвует в синтезе мышечного белка. Именно поэтому порошок так популярен среди спортсменов.

Однако в составе есть и компоненты, способные повлиять на кожу. Например, ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста-1) — гормон, стимулирующий рост тканей и повышающий выработку кожного сала. А избыток себума — один из главных факторов появления акне.

Почему протеин может спровоцировать акне

Акне — это воспалительное заболевание кожи, связанное с нарушением работы сальных желёз. Его основные триггеры:

  • генетическая предрасположенность;

  • гормональные колебания;

  • повышенная выработка кожного сала;

  • воспалительные процессы и бактерии.

Молочные продукты, включая сыворотку, способны усиливать работу сальных желёз за счёт лактозы, андрогенов и ИФР-1. Особенно это заметно в подростковом возрасте, когда гормональный фон и так нестабилен.

Что говорят исследования

Связь между сывороточным протеином и акне пока подтверждается только небольшими обсервационными исследованиями.

  • В исследовании с участием 30 человек через 30 дней после начала приёма протеина акне появилось у 56% участников, а через 60 дней — у всех.

  • В другом исследовании шесть подростков-бодибилдеров отметили высыпания на туловище после приёма добавки. Учёные предположили, что роль сыграли пот и трение одежды.

  • Пять спортсменов 14-18 лет также столкнулись с акне, которое прошло у четырёх из них после отказа от сыворотки.

  • В 2013 году в Dermatology Journal опубликован отчёт: у пяти взрослых бодибилдеров акне началось именно после приёма протеина.

Хотя выборка была небольшой, тенденция очевидна: у людей со склонностью к акне сывороточный протеин может усугублять проблему.

А что насчёт других молочных продуктов

Мета-анализы показывают, что именно молоко чаще связано с высыпаниями. Связь с йогуртом или сыром не подтверждается. Это говорит о том, что не все молочные продукты одинаково влияют на кожу.

Вывод

Сывороточный протеин не гарантированно вызывает акне, но у людей со склонностью к проблемной коже он может стать триггером. Если вы заметили высыпания после его приёма, стоит подумать о замене на альтернативные белковые добавки (например, изолят горохового или яичного белка).

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
