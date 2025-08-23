Красивое тело или чистая кожа? Популярная добавка ставит многих спортсменов перед выбором

Сывороточный протеин — одна из самых популярных добавок для роста мышц. Его ценят за богатый аминокислотный состав, лёгкую усвояемость и быстрый эффект в спортзале. Но у этой добавки есть и обратная сторона: всё чаще её называют возможным триггером акне.
Сыворотка образуется при переработке коровьего молока. После изготовления сыра жидкость, оставшаяся в процессе, превращается в порошок. В нём содержатся все незаменимые аминокислоты, в том числе лейцин, который напрямую участвует в синтезе мышечного белка. Именно поэтому порошок так популярен среди спортсменов.
Однако в составе есть и компоненты, способные повлиять на кожу. Например, ИФР-1 (инсулиноподобный фактор роста-1) — гормон, стимулирующий рост тканей и повышающий выработку кожного сала. А избыток себума — один из главных факторов появления акне.
Акне — это воспалительное заболевание кожи, связанное с нарушением работы сальных желёз. Его основные триггеры:
генетическая предрасположенность;
гормональные колебания;
повышенная выработка кожного сала;
воспалительные процессы и бактерии.
Молочные продукты, включая сыворотку, способны усиливать работу сальных желёз за счёт лактозы, андрогенов и ИФР-1. Особенно это заметно в подростковом возрасте, когда гормональный фон и так нестабилен.
Связь между сывороточным протеином и акне пока подтверждается только небольшими обсервационными исследованиями.
В исследовании с участием 30 человек через 30 дней после начала приёма протеина акне появилось у 56% участников, а через 60 дней — у всех.
В другом исследовании шесть подростков-бодибилдеров отметили высыпания на туловище после приёма добавки. Учёные предположили, что роль сыграли пот и трение одежды.
Пять спортсменов 14-18 лет также столкнулись с акне, которое прошло у четырёх из них после отказа от сыворотки.
В 2013 году в Dermatology Journal опубликован отчёт: у пяти взрослых бодибилдеров акне началось именно после приёма протеина.
Хотя выборка была небольшой, тенденция очевидна: у людей со склонностью к акне сывороточный протеин может усугублять проблему.
Мета-анализы показывают, что именно молоко чаще связано с высыпаниями. Связь с йогуртом или сыром не подтверждается. Это говорит о том, что не все молочные продукты одинаково влияют на кожу.
Сывороточный протеин не гарантированно вызывает акне, но у людей со склонностью к проблемной коже он может стать триггером. Если вы заметили высыпания после его приёма, стоит подумать о замене на альтернативные белковые добавки (например, изолят горохового или яичного белка).
Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное состояние кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.