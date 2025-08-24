Сжигаем калории играючи: топ-7 упражнений, от которых лишний вес тает на глазах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:36
Спорт

Все виды физической активности помогают сжигать калории, но некоторые из них более эффективны. Если ваша цель — похудеть, повысить выносливость или улучшить самочувствие, правильный выбор тренировок имеет огромное значение.

Пробежка
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Пробежка

Интенсивность и скорость метаболизма — ключевые факторы. Чем больше мышц вы задействуете и чем выше нагрузка, тем больше калорий сожжёте. Эксперты клиники Клеверленда подчёркивают важность этих аспектов. Рассмотрим самые эффективные упражнения для сжигания калорий и их преимущества.

7 упражнений для максимального сжигания калорий

1. Бег

Бег — одно из самых энергозатратных упражнений:

  • Медленный бег трусцой: 476 ккал/час.
  • Бег со скоростью 8 км/ч: 544 ккал/час.
  • Бег со скоростью 9,6 км/ч: 680 ккал/час.
  • Бег со скоростью 12,8 км/ч: 782 ккал/час.
  • Бег со скоростью 16 км/ч: 1088 ккал/час.

Чем быстрее вы бежите, тем больше калорий сжигаете. Бег в гору также увеличивает расход энергии, напоминает shape.gr.

2. Ходьба

Ходьба — доступный и безопасный вариант:

  • При скорости 4,8 км/ч: 224 ккал/час.
  • При скорости 6,4 км/ч: 340 ккал/час.

Ходьба может сжигать меньше калорий, чем бег, но она помогает создать привычку к физической активности.

3. Плавание

Плавание — отличная тренировка для всего тела:

  • В спокойном темпе: 476 ккал/час.
  • При интенсивной нагрузке: 680 ккал/час.

Вода снижает нагрузку на суставы, а сопротивление воды укрепляет мышцы.

4. Велоспорт

Велоспорт — это не только кардио, но и тренировка мышц:

  • В спокойном темпе: 272 ккал/час.
  • При скорости 19-21 км/ч: 544 ккал/час.
  • При скорости 26-30 км/ч: 816 ккал/час.

Велосипед не нагружает суставы, но позволяет сжигать значительное количество калорий.

5. Гребля

Гребля — это комплексное упражнение для всех групп мышц:

  • Умеренная нагрузка: 476 ккал/час.
  • Интенсивная нагрузка: 714 ккал/час.

Гребля обеспечивает низкую ударную нагрузку и задействует мышцы спины, рук и ног.

6. Прыжки со скакалкой

Прыжки со скакалкой — быстрый и эффективный способ сжечь калории:

  • Медленные прыжки: 544 ккал/час.
  • Быстрые прыжки: 816 ккал/час.

Это упражнение помогает увеличить частоту сердечных сокращений и задействовать мышцы ног и корпуса.

7. Силовые тренировки

Силовые упражнения не сжигают столько калорий во время тренировки (204-408 ккал/час), но они ускоряют метаболизм после тренировки. Это явление называется "постсжигание" (EPOC).

Силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу, что способствует ускорению обмена веществ даже в состоянии покоя.

Уточнения

Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
