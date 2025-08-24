Сжигаем калории играючи: топ-7 упражнений, от которых лишний вес тает на глазах

Все виды физической активности помогают сжигать калории, но некоторые из них более эффективны. Если ваша цель — похудеть, повысить выносливость или улучшить самочувствие, правильный выбор тренировок имеет огромное значение.
Интенсивность и скорость метаболизма — ключевые факторы. Чем больше мышц вы задействуете и чем выше нагрузка, тем больше калорий сожжёте. Эксперты клиники Клеверленда подчёркивают важность этих аспектов. Рассмотрим самые эффективные упражнения для сжигания калорий и их преимущества.
Бег — одно из самых энергозатратных упражнений:
Чем быстрее вы бежите, тем больше калорий сжигаете. Бег в гору также увеличивает расход энергии, напоминает shape.gr.
Ходьба — доступный и безопасный вариант:
Ходьба может сжигать меньше калорий, чем бег, но она помогает создать привычку к физической активности.
Плавание — отличная тренировка для всего тела:
Вода снижает нагрузку на суставы, а сопротивление воды укрепляет мышцы.
Велоспорт — это не только кардио, но и тренировка мышц:
Велосипед не нагружает суставы, но позволяет сжигать значительное количество калорий.
Гребля — это комплексное упражнение для всех групп мышц:
Гребля обеспечивает низкую ударную нагрузку и задействует мышцы спины, рук и ног.
Прыжки со скакалкой — быстрый и эффективный способ сжечь калории:
Это упражнение помогает увеличить частоту сердечных сокращений и задействовать мышцы ног и корпуса.
Силовые упражнения не сжигают столько калорий во время тренировки (204-408 ккал/час), но они ускоряют метаболизм после тренировки. Это явление называется "постсжигание" (EPOC).
Силовые тренировки помогают нарастить мышечную массу, что способствует ускорению обмена веществ даже в состоянии покоя.
Бег — один из способов передвижения (локомоции) человека и животных; отличается от ходьбы наличием так называемой фазы «полёта» и осуществляется в результате сложной координированной деятельности скелетных мышц и конечностей.
Актриса Яна Поплавская резко высказалась об умершем певце Ярославе Евдокимове, напомнив о его критических высказываниях в адрес России. Она также провела параллели с другими ушедшими из жизни деятелями культуры.