Рост и спорт: развенчиваем главный миф о баскетболе, в который верят тысячи людей

Многие уверены, что регулярные тренировки в баскетболе способны "вытянуть" человека в длину. Всё кажется логичным: игроки высокие, постоянно прыгают, тянутся вверх. Но на самом деле рост человека зависит от совсем других факторов, и спорт здесь играет лишь косвенную роль.
Главным образом рост определяется генетикой — примерно на 60-80%. Остальное зависит от окружающей среды: полноценного питания, перенесённых в детстве болезней и общего состояния здоровья.
Даже у одного и того же человека рост может меняться в течение суток на пару сантиметров — утром он выше, вечером чуть ниже, из-за сжатия межпозвонковых дисков.
Высокие игроки в баскетболе — результат не тренировок, а отбора. В команде у высоких спортсменов есть преимущество, поэтому тренеры чаще набирают именно их. А сами занятия баскетболом влияют на выносливость, силу и мышечную массу, но не на длину костей.
Исследования показывают: подростки, занимавшиеся баскетболом 10 недель, улучшили показатели прыжка, плотность костей и мышечную массу. Но их рост остался неизменным.
Человек перестаёт расти, когда зоны роста костей закрываются — хрящ замещается костной тканью. После этого никакие упражнения, будь то вис на турнике, плавание или растяжка, уже не могут прибавить сантиметров.
При этом стоит помнить:
силовые тренировки с умеренными весами не тормозят рост;
тяжёлые нагрузки могут временно "сжимать" позвоночник, уменьшая рост на 1-2 см в течение дня, но после сна он восстанавливается;
умеренная активность укрепляет позвоночник и снижает риск травм.
Баскетбол помогает стать сильнее, выносливее и здоровее, но сам по себе рост не увеличивает. Главное — генетика, а спорт лишь помогает поддерживать тело в форме.
