Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пассажирка заставила EasyJet компенсировать плату за ручную кладь
Таблетка для посудомойки делает стиралку, духовку и ванну безупречными
Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор
Ротвейлеры без воспитания и нагрузки становятся опасными для семьи
Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне

Силовые упражнения и гибкость: союзники или враги? Правда удивит новичков

Фитнес-тренеры: упражнения с весами не снижают подвижность, а укрепляют суставы
2:13
Спорт

Многие уверены, что работа с тяжестями делает мышцы "деревянными" и ограничивает движения. На самом деле силовые тренировки при правильной технике не снижают гибкость, а наоборот — помогают ее развивать. Главное условие — выполнять упражнения в полной амплитуде и не забывать про контроль нагрузки.

Утренняя зарядка дома
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Утренняя зарядка дома

Как силовые тренировки влияют на подвижность

Стереотип о том, что бодибилдеры менее гибкие, чем гимнасты, уходит корнями в поверхностные сравнения. На деле приседания, жимы, становая тяга и даже разведение гантелей способны поддерживать нормальную амплитуду движений и укреплять суставы. Исследования показывают: тренировки с отягощениями могут быть не менее эффективны для развития гибкости, чем классический стретчинг.

Откуда берется чувство скованности

После интенсивных занятий мышцы иногда становятся "забитыми" и менее подвижными. Это объясняется простым процессом: при нагрузке часть мышечных клеток повреждается, в них поступает вода, они увеличиваются в объеме и давят на рецепторы. Так возникает болезненное ощущение и скованность, известное как синдром отсроченной мышечной боли. Обычно он проходит за несколько дней и не отражается на реальной подвижности суставов.

Как развивать гибкость с помощью силовых упражнений

Чтобы суставы оставались здоровыми, а мышцы эластичными, достаточно соблюдать несколько правил:

  • работайте в полной амплитуде. Это помогает связкам, нервной системе и мышцам адаптироваться к расширенному диапазону движений;

  • выбирайте умеренный вес. Оптимально — выполнять 10-15 повторений с контролируемой техникой. Когда нагрузка станет легкой, постепенно увеличивайте её;

  • не перегружайте суставы. Избыточная гибкость без контроля повышает риск травм, поэтому важно избегать сильной боли при растяжке.

Таким образом, силовые тренировки — это не враг, а союзник гибкости. Они помогают укрепить тело, сохранить подвижность суставов и развить функциональную силу без ущерба для мобильности.

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг
Новости спорта
69-летний Багама Айгубов из Дагестана установил мировой рекорд сбросив 11 кг Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Последние материалы
Морковь сохраняет сладость и лежкость при срезке ботвы только в конце августа
Арбуз содержит ликопин и калий, поддерживающие здоровье сердца
Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной
Ротвейлеры без воспитания и нагрузки становятся опасными для семьи
Диетологи выделили худший вариант завтрака для здоровья
Киркоров рассказал о 40-летней дружбе с Ларисой Долиной на Новой волне
Трихологи советуют применять питательные маски для защиты от ломкости волос
Helsinki Times: доходы 39% финских предпринимателей ниже 30 000 евро в год
Ксения Бородина косвенно подтвердила, что прибегала к пластике
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.