Силовые упражнения и гибкость: союзники или враги? Правда удивит новичков

Фитнес-тренеры: упражнения с весами не снижают подвижность, а укрепляют суставы

Многие уверены, что работа с тяжестями делает мышцы "деревянными" и ограничивает движения. На самом деле силовые тренировки при правильной технике не снижают гибкость, а наоборот — помогают ее развивать. Главное условие — выполнять упражнения в полной амплитуде и не забывать про контроль нагрузки.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Утренняя зарядка дома

Как силовые тренировки влияют на подвижность

Стереотип о том, что бодибилдеры менее гибкие, чем гимнасты, уходит корнями в поверхностные сравнения. На деле приседания, жимы, становая тяга и даже разведение гантелей способны поддерживать нормальную амплитуду движений и укреплять суставы. Исследования показывают: тренировки с отягощениями могут быть не менее эффективны для развития гибкости, чем классический стретчинг.

Откуда берется чувство скованности

После интенсивных занятий мышцы иногда становятся "забитыми" и менее подвижными. Это объясняется простым процессом: при нагрузке часть мышечных клеток повреждается, в них поступает вода, они увеличиваются в объеме и давят на рецепторы. Так возникает болезненное ощущение и скованность, известное как синдром отсроченной мышечной боли. Обычно он проходит за несколько дней и не отражается на реальной подвижности суставов.

Как развивать гибкость с помощью силовых упражнений

Чтобы суставы оставались здоровыми, а мышцы эластичными, достаточно соблюдать несколько правил:

работайте в полной амплитуде. Это помогает связкам, нервной системе и мышцам адаптироваться к расширенному диапазону движений;

выбирайте умеренный вес. Оптимально — выполнять 10-15 повторений с контролируемой техникой. Когда нагрузка станет легкой, постепенно увеличивайте её;

не перегружайте суставы. Избыточная гибкость без контроля повышает риск травм, поэтому важно избегать сильной боли при растяжке.

Таким образом, силовые тренировки — это не враг, а союзник гибкости. Они помогают укрепить тело, сохранить подвижность суставов и развить функциональную силу без ущерба для мобильности.

Уточнения

Ги́бкость (растя́жка) — способность человека выполнять физические упражнения с большой амплитудой.

