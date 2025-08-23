Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше

Многие уверены: без приседаний невозможно получить упругие и объёмные ягодицы. На самом деле в классической технике основная нагрузка уходит в квадрицепсы — мышцы передней поверхности бедра. Ягодицы же работают, но далеко не на полную мощность.
Приседания остаются базовым упражнением для ног, и они действительно полезны для силы и выносливости. Но если цель — именно красивые и подтянутые ягодицы, то обойтись можно и без них. Чтобы активнее вовлечь ягодичные мышцы, нужна глубокая техника с акцентом на таз, а это подходит далеко не всем.
Ягодицы — самые мощные мышцы тела. Чтобы заставить их расти, важно выбирать движения, которые соответствуют их функциям: разгибание бедра, разворот наружу и стабилизация корпуса.
Более результативными считаются:
ягодичный мостик на одной или двух ногах;
румынская тяга и её вариации;
болгарские выпады;
зашагивания на платформу;
приседания на одной ноге.
Приседания — это хороший инструмент, но далеко не единственный. Чтобы ягодицы действительно стали округлыми и сильными, стоит подключить комплекс упражнений с акцентом именно на их работу.
Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.
