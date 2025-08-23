Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:23
Спорт

Многие уверены: без приседаний невозможно получить упругие и объёмные ягодицы. На самом деле в классической технике основная нагрузка уходит в квадрицепсы — мышцы передней поверхности бедра. Ягодицы же работают, но далеко не на полную мощность.

Приседания своим весом
Приседания своим весом

Нужно ли приседать для роста ягодиц

Приседания остаются базовым упражнением для ног, и они действительно полезны для силы и выносливости. Но если цель — именно красивые и подтянутые ягодицы, то обойтись можно и без них. Чтобы активнее вовлечь ягодичные мышцы, нужна глубокая техника с акцентом на таз, а это подходит далеко не всем.

Какие упражнения эффективнее

Ягодицы — самые мощные мышцы тела. Чтобы заставить их расти, важно выбирать движения, которые соответствуют их функциям: разгибание бедра, разворот наружу и стабилизация корпуса.

Более результативными считаются:

  • ягодичный мостик на одной или двух ногах;

  • румынская тяга и её вариации;

  • болгарские выпады;

  • зашагивания на платформу;

  • приседания на одной ноге.

Итог

Приседания — это хороший инструмент, но далеко не единственный. Чтобы ягодицы действительно стали округлыми и сильными, стоит подключить комплекс упражнений с акцентом именно на их работу.

Уточнения

Приседа́ния — одно из базовых упражнений (в пауэрлифтинге); выполняющий упражнение приседает и затем встаёт, возвращаясь в положение стоя.

