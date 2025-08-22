Тайна стройности Серены Уильямс: как 23-кратная чемпионка избавилась от 15 килограмм

Теннисистка Серена Уильямс рассказала о своей борьбе с лишним весом, сообщив, что сбросила 15 кг с помощью препарата GLP-1.

23-кратная чемпионка турниров Большого шлема рассказала в интервью журналу People и "Today", что начала принимать препарат GLP-1 после проблем со здоровьем после рождения второй дочери.

"В частности, после рождения второго ребёнка я так и не смогла поддерживать здоровый вес, будь то проблемы с суставами или с уровнем сахара в крови. Я постоянно страдала от этого, и многие женщины действительно через это проходят", — сказала Уильямс в четверг в программе "Today".

43-летняя Уильямс рассказала, что, несмотря на тренированную спортсменку, ей было трудно похудеть, независимо от того, насколько активной она была. По её словам, это начало сказываться на её суставах.

"Что бы я ни делала — бегала, ходила. Я ходила часами, потому что, как говорят, это полезно. Я буквально занималась профессиональным спортом и так и не смогла вернуться к той форме, которая была нужна для здоровья. А после рождения второго ребёнка всё стало ещё сложнее. И тогда я подумала: "Ладно, надо попробовать что-то другое"", — отметила она.

Уильямс рассказала, что решила открыто рассказать о своём пути к дестигматизации использования препаратов ГПП-1 для похудения.

"Ошибочно считать, что это короткий путь", — сказала она в интервью "Today". "Как спортсменка и человек, который добился всего, я просто не могла добиться нужного веса, оставаясь здоровой. И, поверьте, я не ищу коротких путей".

Уильямс отдельно рассказала журналу People, что, несмотря на новый облик, её уверенность в себе ни разу не пошатнулась. Решение изменить образ жизни было основано на совершенно иных причинах.

"Я никогда не чувствовала такого давления, связанного с необходимостью поддерживать определённый внешний вид", — сказала она. "Я всегда чувствовала себя комфортно в любом размере, независимо от того, была ли я намного тяжелее или нет. Мне кажется, что моё тело не принимает меня в этом весе. У меня болели суставы и другие части тела из-за лишнего веса, к которому я отвыкла с тех пор, как родила детей".

ГПП-1, также известные как агонисты ГПП-1, — это тип препаратов, имитирующих естественный гормон глюкагоноподобный пептид-1, который помогает регулировать уровень сахара в крови.

