Сенсация в Ливерпуле: Собослаи готовится выйти на новую позицию!

Собослаи переходит в защиту: неожиданное решение тренера «Ливерпуля»
Спорт

Главный тренер "Ливерпуля" из Нидерландов заявил на пресс-конференции в четверг, что Доминик Собослаи может выйти на эту позицию в матче Премьер-лиги против "Ньюкасла" в понедельник.

Футбольный мяч
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Футбольный мяч

Джереми Фримпонг получил травму подколенного сухожилия в матче открытия Премьер-лиги против "Борнмута" на прошлой неделе и, как ожидается, не сможет вернуться в строй до перерыва на матчи сборных. Конор Брэдли также не сможет играть, что означает, что у "Ливерпуля" одновременно не будет двух правых защитников. Это также может повлиять на Доминика Собослаи, как намекнул Арне Слот.

Главный тренер вынужден искать новые решения для правого фланга обороны перед выездным матчем с "Ньюкасл Юнайтед". Слот заявил, что Собослаи также может сыграть на позиции правого защитника.

"Сейчас у нас два травмированных, к сожалению, оба на одной и той же позиции. Но у нас есть и другие игроки, способные сыграть на этой позиции. Вата [Эндо] сыграл там несколько минут, Доминик Собослаи также играл на этой позиции. Так что у нас больше вариантов", — заявил голландский тренер "Ливерпуля".

Эта позиция не совсем новая для Собослаи: во время летней подготовки он также играл на позиции правого защитника в матче против "Сток Сити". В то же время сам капитан сборной Венгрии ранее заявлял, что чувствует себя комфортнее всего в атакующей роли, ближе к воротам соперника. Опорный полузащитник и позиция "шестёрки" ему не очень по душе, но и правого защитника он вряд ли в восторге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
