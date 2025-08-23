Этот тренажёр называют пыткой, но именно он помогает быстрее всего сжечь лишний вес

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Спорт

Что может быть тяжелее, чем подняться пешком на пятый этаж? Только одно — делать это бесконечно, шаг за шагом, без остановки. Именно так работает степпер-лестница — кардиотренажёр, который многие называют адским устройством. Но именно он способен подарить одну из самых эффективных тренировок для похудения и укрепления выносливости.

Девушка на мини-степпере
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на мини-степпере

Почему степпер-лестница так эффективен

Тренировка на степпере имитирует бег по лестнице и включает в работу сразу несколько крупных групп мышц. В результате:

  • тело быстро прогревается и начинает активно сжигать калории;

  • усиливается обмен веществ;

  • тренируется выносливость и укрепляются суставы.

Главный плюс — тренировка подходит не только спортсменам, но и новичкам, ведь нагрузку можно регулировать: от медленного шага до интенсивного подъёма.

Сколько калорий можно сжечь

Подъём по лестнице давно признан одним из самых простых способов тратить лишнюю энергию. Учёные подсчитали:

  • каждая ступень вверх "съедает" примерно 0,1 калории,

  • вниз — около 0,05 калории.

На степпере нагрузка становится значительно выше: от 500 до 900 калорий в час, то есть до 150 калорий всего за 10 минут при активном темпе.

Степпер или беговая дорожка

Исследования показывают, что на беговой дорожке можно сжечь чуть больше калорий — около 300 за полчаса против 250 на степпере. Но это не делает степпер менее полезным. Его преимущества:

  • мягче для суставов,

  • активнее задействует ягодицы и бёдра,

  • повышает базовый уровень метаболизма за счёт работы больших мышечных групп.

По сути, выбор зависит только от ваших целей: дорожка — для начинающих и тех, кто любит бег, степпер — для тех, кто хочет быстрее почувствовать нагрузку и подтянуть форму.

Тренировка для ягодиц

Этот тренажёр заслуженно считают "секретом красивых бёдер и ягодиц". Движение подъёма активизирует именно те мышцы, которые отвечают за подтянутую форму. Поэтому неудивительно, что степпер так популярен у девушек: он совмещает кардио и силовую нагрузку.

Сколько заниматься

Универсального времени нет: всё зависит от вашей выносливости. Для новичков оптимально начать с 10 минут. Со временем организм адаптируется, и тренировка будет казаться легче. Главное правило — остановиться, если чувствуете сильную усталость в ногах или теряете координацию.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
