Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
298 часов стрима привели Рафаэля Гравена к трагедии
Данные Еврокомиссии — ЕС и страны-члены выделили Украине €168,9 млрд
Исследование Университета Флиндерса: апноэ во сне ухудшается по выходным
Алсу рассказала о поисках нового спутника после развода
Восстановление мышц после 50: необходимы растяжка и белок — бразильский профессор Аталла
US Open 2025: Итальянцы шокировали мир тенниса, доказав свою силу
Валь-ди-Фунес в Италии предлагают для пеших прогулок и зимнего отдыха
Жареные кабачки и помидоры стали основой салата с медово-лимонной заправкой
Вуди Аллен примет участие в Московской неделе кино по видеосвязи

Скакалка против велосипеда: это упражнение реально улучшает вашу физическую форму

Прыжки со скакалкой сжигают в 3 раза больше калорий, чем велоспорт
Спорт

Велоспорт, несомненно, полезен: он щадит суставы, улучшает кровообращение, укрепляет мышцы ног и является отличным средством передвижения. Однако за час езды на велосипеде средней интенсивности мы сжигаем в среднем 300-500 калорий.

Девушка на велосипеде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка на велосипеде

Это может показаться много, но есть гораздо более эффективные виды упражнений. Прыжки со скакалкой, например, — это не просто детская игра. Во время интенсивной, непрерывной тренировки задействованы практически все мышцы тела: ноги, туловище, руки и плечи также участвуют в движении. Из-за этого расход энергии чрезвычайно высок.

Час энергичных прыжков со скакалкой может сжечь 900-1500 калорий, что в три раза больше, чем при езде на велосипеде. Объяснение простое: непрерывные прыжки поддерживают высокую частоту сердечных сокращений, активируя большие группы мышц в быстром темпе. Кроме того, прыжки со скакалкой улучшают координацию, выносливость и взрывную силу, поэтому профессиональные спортсмены — боксеры, мастера боевых искусств — любят включать их в свои тренировки. Стоит попробовать не только потому, что это сжигает калории.

Прыжки со скакалкой улучшают плотность костей, укрепляют сердце и, как доказано, ускоряют метаболизм. Даже 10-15 минут регулярных занятий в день могут привести к впечатляющим изменениям: более крепким мышцам, повышению выносливости и, конечно же, постепенному снижению веса.

Конечно, есть несколько правил, которые стоит соблюдать. Необходима качественная обувь, чтобы ударная нагрузка не перегружала колени и голеностопные суставы. Новичкам не стоит сразу прыгать целый час: достаточно начать с 2-3 минут в день, а затем постепенно увеличивать время. Короткие интенсивные отрезки (например, 30 секунд прыжков, 30 секунд отдыха) быстро развивают выносливость.

Велоспорт по-прежнему отличный вид спорта, но если вы ищете действительно эффективное упражнение для сжигания калорий, стоит приобрести скакалку. Динамичность, движение всего тела и утроенный расход энергии делают его одним из лучших вариантов для тех, кто хочет получить максимальную пользу за короткий промежуток времени.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Усталость после пляжа возникает из-за песка и скрытых процессов в организме
Ксения Бородина: проблемы с самооценкой толкают женщин к роли любовницы
Остеопат назвал риски для здоровья при неправильной посадке за столом у школьников
Тренеры напоминают: мышцы растут при нагрузке 2–3 раза в неделю и полноценном отдыхе
Политолог Ищенко заявил, что Зеленский останется ни с чем, когда потеряет власть
Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов
6 вещей из гардероба француженки, которые стоит купить этой осенью
10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
NYT: Дания планирует отменить 25% НДС на книги для борьбы с кризисом чтения
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.