Стрим закончился смертью: футболисты Обамеянг и Баркола на фоне трагедии Жана Порманова

298 часов стрима привели Рафаэля Гравена к трагедии

Нападающие "Марселя" Пьер-Эмерик Обамеянг, форвард "ПСЖ" Брэдли Баркола и Адиль Рами были связаны со стримером Рафаэлем Гравеном, также известным как "Жан Порманов", который умер во время прямой трансляции ранее на этой неделе.

Фото: unsplash.com by Usman Yousaf is licensed under Free to use under the Unsplash License Мошенник

Появление этих двоих в этом прямом эфире, а также появление Адиля Рами в другом сегменте, вызвало споры. Смерть "Жана Порманова" вызвала волну эмоций. Этот создатель контента, настоящее имя которого Рафаэль Гравен (46 лет), скончался в прямом эфире на платформе Kick в ночь с воскресенья на понедельник во время прямой трансляции, которая длилась более 298 часов, то есть почти две недели.

Пьер-Эмерик Обамеянг, Брэдли Баркола и Адиль Рами, сторонники покойного и его соратников, оказались причастны к этому делу, сочетающему в себе домогательства и насилие.

Издание "Либерасьон" сообщило, что после 237-го часа, когда призовой фонд превысил 30 000 евро, нападающий "Ом" Обамеянг появился в коротком видео, которое есть в социальных сетях, где его опубликовал один из стримеров. Видео, дату которого невозможно установить, было использовано для того, чтобы подтолкнуть к продолжению этой грязной прямой трансляции, в которой "Жан Порманове" или "JP" стал жертвой физического насилия и унижений со стороны "Наруто" (настоящее имя Оуэн Ченазандотти) и "Сафин" (Сафин Хамади).

"Ладно, Джей Пи и Куду (еще один козел отпущения), включите мозги, потому что теперь нам нужно закончить игру", — говорит игрок сборной Габона (36 лет, 77 матчей), имея в виду сбор в размере 40 000 евро (на момент смерти Рафаэля Гравена было собрано 36 411 евро).

Через несколько секунд в том же видео появляется другой игрок: Брэдли Баркола.

"Ребята, вы очень смелы для этого испытания. Мы все с вами, мы знаем, что вы справитесь. Джей Пи и Куду, пожалуйста, заведите будильник, потому что сейчас всё очень плохо", — подбодрил 22-летнего французского игрока сборной Франции, игравшего за ПСЖ и проведшего 14 матчей за сборную.

Ожидается, что Рами появится в клубе Лиги 1+ в воскресенье. Это более либеральная платформа, чем Twitch, где разрешён сексуальный и жестокий контент.

Хотя прокуратура Ниццы начала расследование для "установления причины смерти", вскрытие, проведённое в этот четверг, исключило версию смерти от травмы, а также версию о вмешательстве третьих лиц. Теперь будут проведены дополнительные исследования для установления точной причины смерти Рафаэля Гравена.

Уточнения

Стрим — прямой эфир на интернет-сервисе, например Twitch или YouTube.



