2:28
Спорт

Многие уверены: цвета олимпийских колец обозначают континенты. Синий — Европа, жёлтый — Азия, чёрный — Африка, зелёный — Океания, красный — Америка. Эта версия до сих пор звучит на экскурсиях и в школьных учебниках. Но правда в том, что у колец совсем иное значение.

Олимпиада
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Олимпиада

Как появился миф

Впервые о прямой связи цветов с частями света заговорили в середине XX века. Более того, в официальном буклете Олимпийского комитета 1950 года действительно была напечатана именно такая интерпретация. Однако это оказалось единственным случаем. Уже в последующих материалах от этой версии отказались, признав её некорректной.

Почему? Потому что выбор цветов выглядел неоднозначно и даже оскорбительно: Африке достался чёрный, Азии — жёлтый. Тем не менее идея жила ещё долго. Например, на логотипе Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) кольца оставались связаны с континентами вплоть до 2014 года.

Замысел Кубертена

Создателем символа стал барон Пьер де Кубертен — человек, возродивший Олимпийские игры в XIX веке. Впервые он представил флаг с кольцами в 1914 году, а уже через шесть лет он появился на Играх в Антверпене.

Кубертен хотел показать, что спорт может объединять страны и народы, независимо от политических и расовых различий. Идея переплетённых колец родилась из его опыта: ещё до Олимпийского движения он возглавлял Союз французских спортивных сообществ, чей логотип включал два соединённых кольца — символ единения футбола и регби.

Что означают кольца сегодня

Современная официальная трактовка проста: пять переплетённых колец обозначают пять обитаемых континентов и их равноправное участие в Олимпийских играх. Но ни один цвет не привязан к конкретному региону.

Почему именно эти оттенки? По словам Кубертена, на флагах всех стран мира есть хотя бы один из них — синий, жёлтый, чёрный, зелёный, красный или белый (фон). В итоге эмблема стала универсальным символом единства и общечеловеческих ценностей.

Уточнения

Олимпийский флаг — белое шёлковое полотнище с вышитыми на нём пятью переплетёнными кольцами голубого, чёрного, красного (верхний ряд), жёлтого и зелёного (нижний ряд) цветов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
