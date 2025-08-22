Неожиданный триумф: как итальянцы шокировали US Open и спасли парный теннис

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:02
Спорт

Стоит ли проводить показательные матчи на Открытом чемпионате США? Одиночники просто развлекались, а итальянцы мстили коллегам Победителями в смешанном парном разряде на Открытом чемпионате США 2025 года стали Сара Эррани и Андреа Вавассори.

Игра в теннис
Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Игра в теннис

Действующие чемпионки прошлого сезона, единственная чистая пара в этом безумном году. Можно сказать, это карма для организаторов. Или доказательство того, что они были единственными, кто с самого начала воспринял идею нью-йоркского теннисного турнира Большого шлема всерьёз.

И что вместо банального "мы хотим просто развлечься" они выбрали слова "мы будем бороться за всех парников".

"Эти два дня будут действительно важны для будущего парного разряда. Мы показали, что парники — отличные игроки, и этот продукт может продолжать развиваться", — обещает Вавассори, участвовавший в американском эксперименте.

В конце концов, именно этого и хотели организаторы — привлечь как можно больше людей к смешанным соревнованиям. Таким образом, чемпионы Италии стали единственной парой, состоящей исключительно из парников, получившей wild card.

Остальные дуэты состояли из лучших одиночников, таких как Карлос Алькарас, Ига Швентекова и Джек Дрейпер.

"Мы были командой, которая могла всё потерять", — сказал Эррани. "Если бы мы проиграли в первом раунде Фрицу и Рыбакиновой, это было бы нехорошо для парного разряда. Все, должно быть, думали, что мы им проиграем. Для нас было важно доказать их неправоту".

Поэтому они восприняли своё участие как своего рода миссию.

"Мы будем представлять всех парных игроков, которые не смогли сыграть", — сказали они.

Многие из них сейчас поздравляют и благодарят их за успех. Вот и всё, что у них осталось. Ведь даже бывшая первая ракетка мира в парном разряде, обладательница олимпийского золота и титула Уимблдона в смешанном парном разряде Катержина Синякова не вышла на корт.

Её партнёр Янник Синнер снялся из-за проблем со здоровьем, и вместо чешки, получившей ещё одного партнёра по команде, в сетке появилась новая пара: американцы Коллинз и Харрисон.

Внезапно стало неважно, что в их случае использовался комбинированный рейтинг, то есть одиночный и парный, а не только одиночный. И критика только начала накапливаться.

"Нашу дисциплину отменяют и превращают в псевдопоказательное мероприятие, призванное быть лишь шоу для зрителей и машиной для зарабатывания денег", — заявили итальянцы после решения организаторов US Open в феврале пересмотреть формат.

"Вы говорите нам, что игроки в парном разряде — это отстой", — добавила другой ведущий специалист, Эллен Перес.

Тем не менее, организаторов тоже нужно похвалить — им действительно удалось привлечь зрителей на микст. Тысячи восторженных болельщиков посещали каждый матч, раздавались громкие крики и аплодисменты… Конечно, они могли бы увидеть лучших одиночников мира. Где ещё им посчастливится увидеть матч, где сеты играются до четырёх победных геймов? И где, например, будут играть бок о бок Святекова и Каспер Рууд?

Например, показательный матч. И организаторы могли бы легко остаться на нём. Ведь матчи вторника и среды в Нью-Йорке мало напоминали обычные турниры Большого шлема. Вы, наверное, помните, как Синяк покорила микст вместе с Семом Вербеком на Уимблдоне. И как её голландский партнёр долго обнимал выигранный им трофей, и слёзы радости текли по его лицу.

На Открытом чемпионате США во время матчей можно было увидеть разные картины. Смеющаяся Эмма Радукану, которая подавала на матчболы с явным безразличием, развлекая соперника, а не стремясь к победе. И Каролина Мухова, которая говорила, как она была рада, "когда узнала об этом показательном матче". Этим всё сказано, даже если это была невинная придирка.

Мы не можем винить организаторов за попытку увеличить продажи билетов и предложить людям новый взгляд на корты. Поединки также подарили множество интересных обменов и ярких моментов. Но разве кто-то рассердится, если Открытый чемпионат США сначала позволит одиночкам развлечься на таком мероприятии, назвав его показательным, а затем организует классический микст во время турнира?

По крайней мере, для парников, которым призовые от микста определённо нужнее, чем их более именитым коллегам, стало бы новостью, что они не уступают соперникам, и что их интересы тоже учитываются. Итак, Эррани и Вавассори хотя бы немного отыгрались.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
