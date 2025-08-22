Этот скандал возмутил даже президента Польши в Конференц-лиге: вот какие последствия он будет иметь

Скандал в Лиге конференций, возмутивший даже президента Польши

Дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал польский клуб "Ракув Ченстохова" на 10 000 евро (8 000 фунтов стерлингов) за политический баннер, развёрнутый болельщиками клуба на трибунах во время ответного матча третьего отборочного раунда Лиги конференций против "Маккаби" из Хайфы.

УЕФА расценил упоминание конфликта в секторе Газа как выражение, неуместное на спортивных мероприятиях. Комиссия также проводит дисциплинарное разбирательство в отношении израильского клуба по аналогичной причине.

Болельщики "Хайфы" вывесили на стадионе баннер с надписью "Убийцы с 1939 года", отсылающий к Холокосту во время Второй мировой войны. УЕФА пока не вынес вердикт по этому делу, что также вызвало резкую реакцию президента Польши Кароля Навроцкого.

"Скандальный баннер, вывешенный болельщиками "Маккаби" из Хайфы, оскорбляет память польских жертв Второй мировой войны, включая три миллиона евреев. Эту глупость невозможно оправдать никакими словами", — написал президент Польши Навроцкий в социальной сети X после матча.

Баннер также осудило посольство Израиля в Варшаве. "Ченстохова" также должна выплатить 30 000 евро (736 000 крон) за использование пиротехники в матче-реванше, который по соображениям безопасности прошёл в Дебрецене.

На прошлой неделе польская команда одержала победу со счётом 2:0, что обеспечило "Ракуву" выход в плей-офф, несмотря на домашнее поражение 0:1. "Мальмё", соперник "Оломоуца" в финальном отборочном раунде Лиги Европы, также был оштрафован.

Шведский клуб лишился части стадиона за использование пиротехники, бросание предметов и блокирование выходов в матчах с "Копенгагеном" и должен выплатить 110 000 евро (2,7 миллиона крон).

