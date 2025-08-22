Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Прыжки со скакалкой сжигают в 3 раза больше калорий, чем велоспорт
298 часов стрима привели Рафаэля Гравена к трагедии
Данные Еврокомиссии — ЕС и страны-члены выделили Украине €168,9 млрд
Исследование Университета Флиндерса: апноэ во сне ухудшается по выходным
Алсу рассказала о поисках нового спутника после развода
Восстановление мышц после 50: необходимы растяжка и белок — бразильский профессор Аталла
US Open 2025: Итальянцы шокировали мир тенниса, доказав свою силу
Валь-ди-Фунес в Италии предлагают для пеших прогулок и зимнего отдыха
Жареные кабачки и помидоры стали основой салата с медово-лимонной заправкой

Песок, солнце и море: разгадка тайны, почему пляж так изматывает

Усталость после пляжа возникает из-за песка и скрытых процессов в организме
4:38
Спорт

Если после отдыха на пляже чувствуете себя измотанным, вы не одиноки. Это чувство усталости, почти полного изнеможения, — не иллюзия. Почему пляж утомляет нас?

пляжный курорт
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
пляжный курорт

Существуют конкретные физиологические и научные причины, по которым, казалось бы, спокойный день на пляже может нас так утомить. И поскольку море утомляет многих, самое время разобраться, почему.

Невидимая борьба с гравитацией (и песком)

Ходьба, бег или просто движение по песку гораздо более утомительны, чем по асфальту или траве. Мышцам ног и голеностопа приходится работать вдвое больше, чтобы сохранять равновесие, потому что песок уступает с каждым шагом. Даже короткая прогулка до зонтика или киоска может потребовать гораздо больше энергии, чем вы думаете. Добавление к этому нескольких кругов плавания ещё больше увеличивает расход энергии. Вода, по сути, оказывает большее сопротивление воздуху. Поэтому каждый гребок и каждое движение против волн или течения требуют значительных усилий от вашего тела.

Перегрев и дополнительная работа терморегуляции

Длительное пребывание на солнце, особенно в самые жаркие часы дня, заставляет ваш организм прилагать дополнительные усилия для поддержания постоянной внутренней температуры около 37°C. Этот процесс, называемый терморегуляцией, — поистине "тихая работа", требующая больших затрат энергии. Чтобы охладиться, организм расширяет кровеносные сосуды (этот процесс называется вазодилатацией) и выделяет пот. Сердце должно биться быстрее, чтобы доставить тёплую кровь к коже и обеспечить рассеивание тепла. Учащённое сердцебиение и ускоренный метаболизм являются одной из основных причин усталости.

Обезвоживание и электролиты: исчезающее топливо

В жаркую погоду вы потеете больше и теряете жидкость, и, прежде всего, необходимые электролиты, такие как натрий, калий и магний. Очень часто мы пьем недостаточно или употребляем неподходящие напитки (например, сладкие или алкогольные, что усиливает обезвоживание). Обезвоживание заставляет сердце работать ещё интенсивнее из-за уменьшения объёма крови. Если мозг не получает достаточно крови и кислорода, наступает усталость, иногда сопровождающаяся головными болями и чувством истощения.

Влияние УФ-излучения на разум

Это может показаться невероятным, но даже простое воздействие ультрафиолетовых лучей может способствовать усталости. Солнечный свет, особенно ультрафиолетовые лучи, могут запустить иммунный ответ организма, направленный на защиту кожи. Активация иммунной системы, в свою очередь, может привести к чувству усталости. Более того, чрезмерное пребывание на солнце может вызвать солнечный ожог. В этом случае организм расходует энергию на восстановление повреждённых клеток кожи, что ещё больше усиливает усталость.

Психологический "коллапс" и сила расслабления

Для многих день на пляже — это момент полного расслабления и отдыха. Это чувство "отпускания" и отключения от внешнего мира может усилить чувство усталости по возвращении домой. На практике это выглядит так, будто ваш мозг контролировал усталость в течение дня, позволяя вам наслаждаться моментом, а затем, когда вы благополучно вернётесь домой, он вас "выбьёт из колеи".

Чтобы наслаждаться пляжем и не чувствовать себя разбитым в конце дня, следуйте нескольким простым советам:

  1. Пейте много воды: гидратация крайне важна. Всегда носите с собой бутылку воды и пейте регулярно. Замените газированные или алкогольные напитки водой или натуральными фруктовыми соками.
  2. Делайте перерывы в тени: не проводите много времени под палящим солнцем. Чередуйте солнечные ванны с отдыхом в тени зонтика или под пальмой.
  3. Питайтесь с умом: избегайте тяжёлой пищи и выбирайте лёгкую, богатую электролитами пищу, например, фрукты (арбуз, дыня, бананы) или овощи.
  4. Защищайте кожу: всегда используйте солнцезащитный крем с высоким SPF, чтобы ограничить повреждение ультрафиолетом и помочь организму не тратить энергию на восстановление кожи.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пшено варят в воде и молоке 20 минут, корица усиливает аромат и вкус каши
Еда и рецепты
Пшено варят в воде и молоке 20 минут, корица усиливает аромат и вкус каши Аудио 
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация
Мир. Новости мира
Трамп готовится напасть на Венесуэлу: в стране объявлена массовая мобилизация Аудио 
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
Наука и техника
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Усталость после пляжа возникает из-за песка и скрытых процессов в организме
Ксения Бородина: проблемы с самооценкой толкают женщин к роли любовницы
Остеопат назвал риски для здоровья при неправильной посадке за столом у школьников
Тренеры напоминают: мышцы растут при нагрузке 2–3 раза в неделю и полноценном отдыхе
Политолог Ищенко заявил, что Зеленский останется ни с чем, когда потеряет власть
Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов
6 вещей из гардероба француженки, которые стоит купить этой осенью
10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
NYT: Дания планирует отменить 25% НДС на книги для борьбы с кризисом чтения
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.