Песок, солнце и море: разгадка тайны, почему пляж так изматывает

Если после отдыха на пляже чувствуете себя измотанным, вы не одиноки. Это чувство усталости, почти полного изнеможения, — не иллюзия. Почему пляж утомляет нас?
Существуют конкретные физиологические и научные причины, по которым, казалось бы, спокойный день на пляже может нас так утомить. И поскольку море утомляет многих, самое время разобраться, почему.
Ходьба, бег или просто движение по песку гораздо более утомительны, чем по асфальту или траве. Мышцам ног и голеностопа приходится работать вдвое больше, чтобы сохранять равновесие, потому что песок уступает с каждым шагом. Даже короткая прогулка до зонтика или киоска может потребовать гораздо больше энергии, чем вы думаете. Добавление к этому нескольких кругов плавания ещё больше увеличивает расход энергии. Вода, по сути, оказывает большее сопротивление воздуху. Поэтому каждый гребок и каждое движение против волн или течения требуют значительных усилий от вашего тела.
Длительное пребывание на солнце, особенно в самые жаркие часы дня, заставляет ваш организм прилагать дополнительные усилия для поддержания постоянной внутренней температуры около 37°C. Этот процесс, называемый терморегуляцией, — поистине "тихая работа", требующая больших затрат энергии. Чтобы охладиться, организм расширяет кровеносные сосуды (этот процесс называется вазодилатацией) и выделяет пот. Сердце должно биться быстрее, чтобы доставить тёплую кровь к коже и обеспечить рассеивание тепла. Учащённое сердцебиение и ускоренный метаболизм являются одной из основных причин усталости.
В жаркую погоду вы потеете больше и теряете жидкость, и, прежде всего, необходимые электролиты, такие как натрий, калий и магний. Очень часто мы пьем недостаточно или употребляем неподходящие напитки (например, сладкие или алкогольные, что усиливает обезвоживание). Обезвоживание заставляет сердце работать ещё интенсивнее из-за уменьшения объёма крови. Если мозг не получает достаточно крови и кислорода, наступает усталость, иногда сопровождающаяся головными болями и чувством истощения.
Это может показаться невероятным, но даже простое воздействие ультрафиолетовых лучей может способствовать усталости. Солнечный свет, особенно ультрафиолетовые лучи, могут запустить иммунный ответ организма, направленный на защиту кожи. Активация иммунной системы, в свою очередь, может привести к чувству усталости. Более того, чрезмерное пребывание на солнце может вызвать солнечный ожог. В этом случае организм расходует энергию на восстановление повреждённых клеток кожи, что ещё больше усиливает усталость.
Для многих день на пляже — это момент полного расслабления и отдыха. Это чувство "отпускания" и отключения от внешнего мира может усилить чувство усталости по возвращении домой. На практике это выглядит так, будто ваш мозг контролировал усталость в течение дня, позволяя вам наслаждаться моментом, а затем, когда вы благополучно вернётесь домой, он вас "выбьёт из колеи".
