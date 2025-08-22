Так не умеют даже дельфины: фридайвер установил новый мировой рекорд под водой

Фридайверу из Хорватии Витомиру Маричичу удалось на одном вдохе продержаться 29 минут и 3 секунды под водой, не используя акваланг.
Как сообщает Daily Mail, так не умеют даже дельфины так не умеют. Они могут задерживать дыхание примерно на 15 минут. Хорват попал в Книгу рекордов Гиннеса, благодаря тому, что 10 минут до погружения вдыхал из баллона чистый кислород — эта процедура снижает уровень азота в крови и насыщает организм кислородом.
"Важно то, как мало вам нужно воздуха. Никакой паники, никаких мыслей, только тишина”, — рассказал Маричич.
До этого рекорд — 24 минуты и 37 секунд — установил хорват Будимир Шобат.
