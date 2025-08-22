Так не умеют даже дельфины: фридайвер установил новый мировой рекорд под водой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Фридайвер из Хорватии Маричич рекордно долго смог задержать дыхание под водой
Спорт

Фридайверу из Хорватии Витомиру Маричичу удалось на одном вдохе продержаться 29 минут и 3 секунды под водой, не используя акваланг.

Дно
Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Дно

Как сообщает Daily Mail, так не умеют даже дельфины так не умеют. Они могут задерживать дыхание примерно на 15 минут. Хорват попал в Книгу рекордов Гиннеса, благодаря тому, что 10 минут до погружения вдыхал из баллона чистый кислород — эта процедура снижает уровень азота в крови и насыщает организм кислородом.

"Важно то, как мало вам нужно воздуха. Никакой паники, никаких мыслей, только тишина”, — рассказал Маричич.

До этого рекорд — 24 минуты и 37 секунд — установил хорват Будимир Шобат.

Уточнения

Да́йвинг (англ. diving от англ. to dive — нырять) — подводное плавание со специальным снаряжением.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
