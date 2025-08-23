Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мила Йовович расхвалила своего мужа Пола в 16-ю годовщину их свадьбы
Игнорирование профессиональной чистки зубов может привести к серьезным проблемам
Фитнес-тренеры: степпер-лестница активно задействует ягодичные мышцы и бедра
На аукционе в Японии 278-килограммового тунца продали за $3,1 млн
Астрономы: редкая чёрная Луна появится в небе
Икария: откройте для себя греческий остров с лечебными источниками и тайнами долголетия
Храните картофель с яблоками, чтобы отсрочить появление ростков
Куриный пирог по-деревенски: добавьте сладкую кукурузу и горошек для идеального вкуса
Для качественного сна выбирайте в спальню шторы плотностью от 280 г/м²

Десерт без вреда для фигуры: секрет, о котором молчат диеты — всё зависит от времени и формы

Диетологи назвали безопасные для похудения десерты — творог, фрукты и тёмный шоколад
2:25
Спорт

Часто можно услышать: чтобы похудеть, нужно полностью отказаться от десертов. Но диетологи уверяют — это миф. Секрет в том, как и когда именно есть сладкое.

Девушка с плиткой шоколада
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с плиткой шоколада

Когда лучше есть сладкое

Десерты лучше всего употреблять в первой половине дня, когда метаболизм работает активнее всего. В это время организму проще переработать углеводы без вреда для фигуры.

Сладости на основе белка

Десерты с белковой основой имеют низкий гликемический индекс. Творожные запеканки, протеиновые кексы или чизкейки из тофу помогают утолить тягу к сладкому, не вызывая резких скачков сахара.

Фрукты вместо конфет

Фрукты, богатые пектином и клетчаткой, становятся отличной альтернативой. Яблоки, груши и цитрусовые дают сладость и одновременно насыщают организм полезными веществами.

Темный шоколад

Шоколад с содержанием какао от 70% и выше — хороший вариант для сладкоежек. Маленький кусочек утоляет желание сладкого быстрее, чем молочный, и при этом богат антиоксидантами.

Сладкое с жирами и белками

Орехи или ложка арахисовой пасты к фруктам помогают замедлить усвоение сахара. Такой прием делает десерт менее вредным для фигуры.

Сахарозаменители нового поколения

Эритрит и стевия позволяют готовить любимые сладости с минимальной калорийностью. Они безопасны, не влияют на уровень инсулина и подходят тем, кто следит за весом.

Психологический баланс

Метод "80/20" — отличный способ сохранить гармонию. Если 80% рациона составляют полезные продукты, то 20% можно оставить для удовольствия.

Осознанное удовольствие

Маленький кусочек шоколада, съеденный медленно и с наслаждением, приносит гораздо больше радости, чем бездумное поедание целой плитки.

Движение после сладкого

Физическая активность помогает быстрее переработать глюкозу. Это может быть прогулка или легкая разминка — изнурительные тренировки не обязательны.

Главное правило

Полный запрет на сладкое часто приводит к срывам и перееданию. Гибкий подход к питанию делает процесс похудения комфортным и устойчивым.

Уточнения

Дие́та — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование
Недвижимость
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
На аукционе в Японии 278-килограммового тунца продали за $3,1 млн
Астрономы: редкая чёрная Луна появится в небе
Икария: откройте для себя греческий остров с лечебными источниками и тайнами долголетия
Храните картофель с яблоками, чтобы отсрочить появление ростков
Куриный пирог по-деревенски: добавьте сладкую кукурузу и горошек для идеального вкуса
Для качественного сна выбирайте в спальню шторы плотностью от 280 г/м²
Сбербанк завершил выплату рекордных дивидендов: 786,9 млрд рублей распределены
Ирина Франк: круиз-контроль делает поездку комфортнее и безопаснее
Учёные: собаки – единственные животные, кроме людей, понимающие указательный жест
Тренд сезона: огуречные кремы как доступный способ сохранить свежесть кожи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.