Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
US Open 2025: Итальянцы шокировали мир тенниса, доказав свою силу
Вуди Аллен примет участие в Московской неделе кино по видеосвязи
Титаник манит: частная экспедиция готовится к погружению — детали проекта
Превратить книги в арт-элемент можно, расставив их по цвету и размеру
Скандал в Лиге конференций, возмутивший даже президента Польши
Эксперты: собакам можно и нужно давать оливковое масло для укрепления иммунитета
Дарсонваль для лица: проверенный временем метод снова в тренде
Собчак посоветовала владельцам айфонов срочно отключать видео
Усталость после пляжа возникает из-за песка и скрытых процессов в организме

Тренировки с весами делают тело стройнее, даже если весы говорят обратное

Тренеры напоминают: мышцы растут при нагрузке 2–3 раза в неделю и полноценном отдыхе
3:02
Спорт

Мужчины действительно быстрее обретают рельеф, но это вовсе не значит, что силовые тренировки для женщин отличаются. Подходы, повторения и принципы работы — те же. Важно правильно начать, понимать, что происходит в организме, и не ждать мгновенных чудес.

Девушка занимается фитнесом с утяжелителями
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка занимается фитнесом с утяжелителями

С чего начать: роль тренера

Новичкам лучше заручиться поддержкой персонального тренера. Он поможет составить план, подобрать вес и объяснит технику. Ведь ошибка на старте оборачивается не только потерей времени, но и травмой, которая может надолго выбить из графика.

Частота и восстановление

Первые месяцы тренировок лучше посвятить технике, а не максимальным весам. Оптимально выполнять упражнения по 12-16 повторений в трёх подходах.

Золотое правило для новичков:

  • 2-3 тренировки в неделю дают рост мышц;

  • 1 тренировка в неделю лишь поддерживает форму;

  • реже одного раза — мышцы начинают терять тонус;

  • больше трёх раз подряд — риск перегрузки и травм.

Не забывайте про отдых: мышцам нужно минимум 48 часов, чтобы восстановиться.

Когда ждать результат

Первые три месяца — это подготовительный этап. Организм учится правильно включать мышцы, улучшается координация, техника становится легче. Но сама мышечная масса практически не растёт.

Реальный прогресс начинается после трёх месяцев, когда вы увеличиваете вес, снижаете количество повторений и учитесь по-настоящему нагружать мышцы. Именно тогда появляются первые заметные изменения.

Тяжёлые веса — не враг

Многих женщин пугает работа с большими весами. На самом деле именно они дают рост мышц и силу. Не стоит бояться, что тело станет "мужским": природа сделала так, что женский организм вырабатывает гораздо меньше тестостерона.

Рост веса — это нормально

Часто девушки переживают, увидев на весах прибавку. Но мышцы тяжелее жира, при этом объёмы уменьшаются. Брюки начинают сидеть свободнее, а тело выглядит подтянутым — вот главный показатель.

Питание — половина успеха

Без правильного рациона силовые тренировки теряют половину эффекта. На каждый килограмм веса нужно 1,5-2 г белка в день. Лучшие источники: рыба, курица, творог, яйца, бобовые.

Важно помнить и про "золотое время": съедайте порцию белка в течение 30 минут после тренировки. Это ускоряет восстановление и помогает мышцам расти.

Что в итоге

Силовые тренировки в сочетании с правильным питанием меняют тело, улучшают настроение и даже балансируют гормональный фон. К тому же мышцы ускоряют обмен веществ, а значит, вы будете сжигать больше калорий даже в покое.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Усталость после пляжа возникает из-за песка и скрытых процессов в организме
Ксения Бородина: проблемы с самооценкой толкают женщин к роли любовницы
Остеопат назвал риски для здоровья при неправильной посадке за столом у школьников
Тренеры напоминают: мышцы растут при нагрузке 2–3 раза в неделю и полноценном отдыхе
Политолог Ищенко заявил, что Зеленский останется ни с чем, когда потеряет власть
Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов
6 вещей из гардероба француженки, которые стоит купить этой осенью
10-летнее исследование природы Баренцева моря завершилось
NYT: Дания планирует отменить 25% НДС на книги для борьбы с кризисом чтения
Дава впервые рассказал, почему рождение дочери сделало его ответственнее
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.