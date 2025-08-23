Мышцы будут в шоке, а отражение будет радовать: узнайте, как часто тренироваться, чтобы увидеть результат

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как часто заниматься спортом, чтобы добиться успеха: нужна регулярность — тренер Джулиано Эсперанса
2:54
Спорт

Чтобы зарядиться энергией перед походом в спортзал, нужна мотивация. Она помогает поддерживать высокий темп и достигать заметных результатов. Однако ежедневные тренировки не гарантируют успеха. Важно правильно чередовать периоды отдыха и консультироваться с профессионалами.

Жим в наклоне
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Жим в наклоне

Один из самых частых вопросов среди тех, кто занимается спортом: сколько раз в неделю нужно заниматься, чтобы добиться хороших результатов?

Минимальная и максимальная частота тренировок

Персональный тренер Джулиано Эсперанса отмечает, что универсального ответа на этот вопрос нет. Минимальная частота тренировок должна быть достаточной для постоянного роста силы и мышечной массы. Периодизация, которая со временем корректирует объём и интенсивность нагрузки, играет ключевую роль.

"Хотя нет точного минимума для всех, регулярные тренировки необходимы для прогресса", — подчеркнул Эсперанса в интервью Sport Life.

Также важно учитывать максимальную частоту тренировок. Она должна быть подобрана индивидуально, с учётом ваших восстановительных способностей и целей. Такой подход помогает избежать перетренированности и обеспечивает постоянный прогресс, балансируя между объёмом и интенсивностью.

"Периодизация важна для всех — как для опытных спортсменов, так и для новичков. Корректировка объёма, интенсивности и типов упражнений помогает максимизировать результаты, снизить риск травм и поддерживать эффективность тренировок", — добавил тренер.

Рекомендации для новичков

Тем, кто только начинает заниматься бодибилдингом, важно помнить о постепенности. Постепенная адаптация — лучший способ набрать силу и увеличить мышечную массу.

"Освоение правильной техники и разнообразие упражнений помогут оптимально задействовать мышечные волокна, что способствует безопасному и эффективному росту силы и мышечной массы", — советует Джулиано.

Вес или повторения?

Ещё один распространённый вопрос: стоит ли сосредоточиться на тяжёлых весах или на большом количестве повторений?

Ответ зависит от ваших целей. Периодизация тренировок может включать фазы с тяжёлыми весами и фазы с большим количеством повторений. Это позволяет развивать разные аспекты мышц.

Пять дней тренировок и два дня отдыха: работает ли это?

Многие тренируются по схеме пять дней в неделю и отдыхают два дня. Эффективна ли такая схема?

"Такая схема может быть эффективной, если программа хорошо спланирована. Периодизация позволяет регулировать объём и интенсивность нагрузки, обеспечивая достаточное время для восстановления и адаптации мышц", — заключил Джулиано Эсперанса.

Уточнения

Спорти́вный зал (спортза́л, так же тренажёрный зал), разг. качалка — специально оборудованное помещение, в том числе инвентарём, и предназначенное для проведения тренировок, спортивных игр, занятий спортом или физической культурой.
 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
