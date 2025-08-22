Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Парикмахеры назвали метод для придания объёма тонким волосам
Синтетические и минеральные масла: поведение в жару
Сладкая Индия на вашей кухне: порадуйте близких гулаб джамун
Белки способны переносить туляремию, лептоспироз и другие инфекции
Ксения Собчак повторила образ Сергея Лаврова в свитере с надписью СССР
Просвещение обязали выплатить 2 млрд в бюджет — решение суда
Врачи предупредили, что привычка запивать еду водой вызывает тяжесть и вздутие
Большой экспедиционный рюкзак в отпуске сразу выдаёт, что вы — турист
Выступившая в Казани певица Пелагея заявила, что уже состоит из чак-чака

Верхний и нижний пресс — миф? Разоблачение самого живучего заблуждения о мышцах живота

Эксперты пояснили, что кубики на животе формирует одна мышца, а не отдельные
1:39
Спорт

Когда речь заходит о "кубиках", многие делят пресс на верхний и нижний. Кажется логичным: при скручиваниях работает верхняя часть, при подъёме ног — нижняя. Но это обманчивое ощущение. На самом деле прямая мышца живота одна, она тянется от грудной клетки до лобковой кости и всегда сокращается целиком.

Рабочий вес
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Рабочий вес

Откуда берётся миф о разделении

Иллюзия возникает из-за сухожилий, которые делят мышцу на сегменты. Они формируют кубики и создают впечатление отдельных зон. Дополнительно путаницу вносит подвздошно-поясничная мышца: во время подъёмов ног она активно включается в работу и создаёт чувство, что напрягается именно низ живота.

Что действительно помогает сделать пресс рельефным

Регулярные упражнения укрепляют мышцы и улучшают выносливость, но этого недостаточно. Даже сильный пресс не будет заметен под слоем жира. Поэтому важен баланс: тренировки должны сочетаться с питанием. Кубики проявляются тогда, когда в организме снижается процент жира.

Секрет прост: расходовать больше энергии, чем поступает с едой. В рационе стоит делать ставку на белок и овощи, которые помогают дольше сохранять чувство сытости. А вот быстрые углеводы и обработанные продукты лучше ограничить.

Итог

Нижнего и верхнего пресса не существует — есть одна мышца, которая всегда работает целиком. А вот рельефный живот появляется только благодаря сочетанию тренировок и грамотного питания.

Уточнения

Мы́шцы также му́скулы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Сладкая Индия на вашей кухне: порадуйте близких гулаб джамун
Белки способны переносить туляремию, лептоспироз и другие инфекции
Ксения Собчак повторила образ Сергея Лаврова в свитере с надписью СССР
Просвещение обязали выплатить 2 млрд в бюджет — решение суда
Врачи предупредили, что привычка запивать еду водой вызывает тяжесть и вздутие
Большой экспедиционный рюкзак в отпуске сразу выдаёт, что вы — турист
НАТО у границ: Минск толкают к радикальному решению
Выступившая в Казани певица Пелагея заявила, что уже состоит из чак-чака
Российский кинокритик Антон Долин* принял гражданство Молдовы
NASA обнаружило крупнейшее скопление воды во Вселенной
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.