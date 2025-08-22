Верхний и нижний пресс — миф? Разоблачение самого живучего заблуждения о мышцах живота

Эксперты пояснили, что кубики на животе формирует одна мышца, а не отдельные

Когда речь заходит о "кубиках", многие делят пресс на верхний и нижний. Кажется логичным: при скручиваниях работает верхняя часть, при подъёме ног — нижняя. Но это обманчивое ощущение. На самом деле прямая мышца живота одна, она тянется от грудной клетки до лобковой кости и всегда сокращается целиком.

Откуда берётся миф о разделении

Иллюзия возникает из-за сухожилий, которые делят мышцу на сегменты. Они формируют кубики и создают впечатление отдельных зон. Дополнительно путаницу вносит подвздошно-поясничная мышца: во время подъёмов ног она активно включается в работу и создаёт чувство, что напрягается именно низ живота.

Что действительно помогает сделать пресс рельефным

Регулярные упражнения укрепляют мышцы и улучшают выносливость, но этого недостаточно. Даже сильный пресс не будет заметен под слоем жира. Поэтому важен баланс: тренировки должны сочетаться с питанием. Кубики проявляются тогда, когда в организме снижается процент жира.

Секрет прост: расходовать больше энергии, чем поступает с едой. В рационе стоит делать ставку на белок и овощи, которые помогают дольше сохранять чувство сытости. А вот быстрые углеводы и обработанные продукты лучше ограничить.

Итог

Нижнего и верхнего пресса не существует — есть одна мышца, которая всегда работает целиком. А вот рельефный живот появляется только благодаря сочетанию тренировок и грамотного питания.

Уточнения

