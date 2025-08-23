Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Миллениалы выбирают спорт, а не любовь: вот что оказалось в приоритете

Приоритеты изменились: миллениалы в России выбирают спорт, отодвигая личную жизнь
Миллениалы в России демонстрируют наибольшую приверженность к спорту. Согласно исследованию сервиса Grow Food, 20% представителей этого поколения занимаются спортом регулярно. За ними следуют представители поколения X (18%), а замыкают тройку зумеры, для которых спорт не является приоритетом — всего 16%.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Результаты исследования показывают, что большинство россиян, участвующих в опросе, занимаются спортом несколько раз в неделю. 11% стремятся уделять физической активности каждый день. Кроме того, любители спорта целенаправленно увеличивают потребление белковых продуктов — так ответили 82%. В целом, белковая пища перестала ассоциироваться исключительно со спортивным питанием, и 25% респондентов ежедневно следят за количеством потребляемого белка.

Интересно, что ситуация с сексуальной активностью в России оказалась менее оптимистичной по сравнению со спортом. 40% респондентов признались, что занимаются сексом лишь несколько раз в месяц, а 11% — только по особым случаям или праздникам. Каждый третий (31%) занимается сексом хотя бы раз в неделю, сообщает Газета.Ru.

На первое место россияне ставят работу, спорт и заботу о себе. Секс оказался в числе приоритетов только у 23% опрошенных. Аналитики предполагают, что на фоне растущего интереса к здоровому образу жизни россияне стали уделять больше внимания своему телу, чем личным отношениям. Однако это может быть временным трендом.

Поколе́ние Y (поколение «игрек»), или поколение Милле́ниума, также поколение «некст», сетево́е поколение — поколение людей, родившихся, по разным классификациям, примерно с начала 1980-х до середины 1990-х годов. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
