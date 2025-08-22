Украинский спортсмен пережил пытки киевских силовиков и рассказал, как нашёл силы жить

Чемпион мира Максим Рындовский заявил о пытках украинских силовиков

История Максима Рындовского звучит как драма о выживании. Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу оказался в руках украинских силовиков, прошёл через пытки и в итоге вынужден был покинуть родину. Сегодня он живёт в России и готовится выступать уже под новым флагом.

От спорта к политике

Максим уверен: всё, что с ним произошло, связано исключительно с его убеждениями.

"Я пострадал от киевского режима. Случилось это исключительно из-за моей позиции о единстве и братстве между Россией и Украиной. Было сложно, очень сложно, но я это пережил", — поделился Рындовский.

Пытки и испытание веры

Борца схватили, избили и с завязанными глазами доставили в РУВД, сообщает издание "Абзац". Там начались издевательства: его били, применяли электрошок. Для спортсмена это стало самым тяжёлым испытанием в жизни. Он признаётся, что держался благодаря физической подготовке и молитве, которая помогала сохранять внутреннюю силу.

Побег и новая жизнь

Уехать из Украины Рындовскому помог его близкий друг. Он сделал выбор в пользу России и теперь планирует продолжить карьеру здесь, представляя страну на соревнованиях после получения гражданства.

Личный опыт и общественная позиция

Свою историю Рындовский связал с защитой прав других. На международном форуме он подписал Декларацию, в которой содержится требование освободить всех, кто оказался в тюрьмах Украины по политическим или религиозным мотивам.