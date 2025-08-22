Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
2 недели без сахара: гастроэнтеролог рассказал о невероятных изменениях в организме
Эффективный способ борьбы с влагой в автомобильных фарах
Признаки перегрева у кошек: как помочь и что делать в критической ситуации
Исследование Сбера: россияне стали чаще есть вне дома — лидеры по тратам
80-летняя Хелен Миррен напомнила молодёжи, что она тоже раньше занималась любовью
Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля
Археологи обнаружили захоронение Чанкай XI века при строительстве в Лиме
Шеф-повар: для пышного омлета смесь яиц и молока нужно тщательно взбить
Полина Диброва ушла из дома: подробности развода с телеведущим

Украинский спортсмен пережил пытки киевских силовиков и рассказал, как нашёл силы жить

Чемпион мира Максим Рындовский заявил о пытках украинских силовиков
1:40
Спорт

История Максима Рындовского звучит как драма о выживании. Чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу оказался в руках украинских силовиков, прошёл через пытки и в итоге вынужден был покинуть родину. Сегодня он живёт в России и готовится выступать уже под новым флагом.

Бразильское джиу-джитсу
Фото: wikimedia.org by Oleslava, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бразильское джиу-джитсу

От спорта к политике

Максим уверен: всё, что с ним произошло, связано исключительно с его убеждениями.

"Я пострадал от киевского режима. Случилось это исключительно из-за моей позиции о единстве и братстве между Россией и Украиной. Было сложно, очень сложно, но я это пережил", — поделился Рындовский.

Пытки и испытание веры

Борца схватили, избили и с завязанными глазами доставили в РУВД, сообщает издание "Абзац". Там начались издевательства: его били, применяли электрошок. Для спортсмена это стало самым тяжёлым испытанием в жизни. Он признаётся, что держался благодаря физической подготовке и молитве, которая помогала сохранять внутреннюю силу.

Побег и новая жизнь

Уехать из Украины Рындовскому помог его близкий друг. Он сделал выбор в пользу России и теперь планирует продолжить карьеру здесь, представляя страну на соревнованиях после получения гражданства.

Личный опыт и общественная позиция

Свою историю Рындовский связал с защитой прав других. На международном форуме он подписал Декларацию, в которой содержится требование освободить всех, кто оказался в тюрьмах Украины по политическим или религиозным мотивам.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет
Еда и рецепты
Эксперты определили оптимальную пропорцию соды в фарше для пышных котлет Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Обладатели ордена Родительская слава посетили курорт Роза Хутор
Стерилизация снижает вероятность побегов кошек и расширения их территории
Мытьё головы каждый день: привычка, которая меняет ваши волосы
Тополиный пух — визитная карточка Иванушек International: мнение Игоря Матвиенко
Сыр и холестерин: творог и рикотту можно есть без вреда для здоровья
Театр-студия Всеволода Шиловского: планы и премьеры третьего сезона
Строители показали простой способ убрать трещины на потолке без ремонта
Союз нефтяников критикует ЕС за нормы выбросов для топлива
Филолог Царев: ОАЭ запрещено делать фото молящихся и употреблять алкоголь на улице
Начальник ГУОБДД Черников: установка светодиодов в фары под галоген или ксенон незаконна
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.