Тише, чем йога, полезнее, чем фитнес: странный спорт, который лечит

Доктор Петижан: стрельба из лука помогает укрепить спину и плечевой пояс

Когда-то стрельба из лука ассоциировалась с охотой, сражениями и легендами вроде Робин Гуда. Сегодня же это полноценный вид спорта, доступный людям любого возраста и физической подготовки. При кажущейся статичности, этот вид активности не только развивает тело, но и удивительно благотворно влияет на психику, концентрацию и самооценку.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка стреляет из лука на закате

Точность и баланс: тренировка внимания

Попасть в цель — задача не только техническая, но и ментальная. Лучник выстраивает тело: одна рука удерживает лук, другая — тянет тетиву. Нужно сконцентрироваться, выровнять дыхание и направить всё внимание в одну точку. Этот момент тишины и сосредоточенности работает как антистресс, особенно для детей. Взрослым же стрельба помогает развивать осознанность и внутреннюю устойчивость.

"Мышцы живота постоянно в напряжении, чтобы сохранять устойчивость, а с практикой развивается координация и чувство баланса", — пояснил врач Жак Петижан.

Незаметная мышечная работа

Несмотря на то, что стрельба выглядит неторопливой, за каждым выстрелом скрывается комплексная работа мышц. Во время натяжения лука активизируются плечи, лопатки, грудной отдел спины. Особенно задействованы трапециевидные, дельтовидные и ромбовидные мышцы. Это отличная тренировка верхней части тела, которую легко адаптировать под свой уровень — выбирая лук с подходящей силой натяжения.

Ходьба без усилий

Неожиданное преимущество: чтобы вернуть стрелы, приходится много ходить. При дистанции до мишени от 10 до 70 метров и десятках выстрелов за тренировку — незаметно набегает больше километра. Этот естественный элемент тренировки особенно полезен для людей с избыточным весом, нарушением подвижности или в период восстановления.

"Это запускает позитивный цикл: человек начинает больше двигаться, видеть результат, и уделяет больше внимания своему здоровью", — отметил Жак Петижан.

Стрельба — как способ вернуть контроль над телом

В отличие от более динамичных видов спорта, где можно легко почувствовать себя неудачником, в стрельбе из лука ощущение успеха приходит быстро. Попал в мишень — и почувствовал уверенность в себе. Именно поэтому этот вид спорта включают в программу поддержки для женщин, проходящих лечение от рака груди.

"Координация рук помогает пациенткам вернуть ощущение контроля над телом, а стрельба — восстановить симметрию и подвижность после операции", — сообщил Жак Петижан.

Стрельба из лука — это не только про меткость. Это — про устойчивость, баланс, восстановление и внутреннюю опору. И именно за это её всё чаще выбирают и терапевты, и обычные любители активного отдыха.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

