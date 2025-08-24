Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стоматолог раскрыл секрет: жевательная резинка без сахара улучшает здоровье зубов
Неправильная техника наращивания повреждает фолликулы и ослабляет рост ресниц
Сотрудники центра — какие приматы живут в Сочинском питомнике обезьян в Адлере
Гендиректор Федерации экспортных организаций Индии: торговля с Россией в рупиях продолжается
Тараканы переносят до 33 видов бактерий и провоцируют приступы астмы
Лолита призналась, что ей может понравиться скуф, который редко пьёт пиво
Зачем устанавливают ручки над дверями: польза для водителя и пассажиров
Ученые попытались остановить астероид Дидимос, но теперь он угрожает к Земле
Диетологи: цитрусовые с утра усиливают кислотность и провоцируют изжогу

Тише, чем йога, полезнее, чем фитнес: странный спорт, который лечит

Доктор Петижан: стрельба из лука помогает укрепить спину и плечевой пояс
3:01
Спорт

Когда-то стрельба из лука ассоциировалась с охотой, сражениями и легендами вроде Робин Гуда. Сегодня же это полноценный вид спорта, доступный людям любого возраста и физической подготовки. При кажущейся статичности, этот вид активности не только развивает тело, но и удивительно благотворно влияет на психику, концентрацию и самооценку.

Девушка стреляет из лука на закате
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка стреляет из лука на закате

Точность и баланс: тренировка внимания

Попасть в цель — задача не только техническая, но и ментальная. Лучник выстраивает тело: одна рука удерживает лук, другая — тянет тетиву. Нужно сконцентрироваться, выровнять дыхание и направить всё внимание в одну точку. Этот момент тишины и сосредоточенности работает как антистресс, особенно для детей. Взрослым же стрельба помогает развивать осознанность и внутреннюю устойчивость.

"Мышцы живота постоянно в напряжении, чтобы сохранять устойчивость, а с практикой развивается координация и чувство баланса", — пояснил врач Жак Петижан.

Незаметная мышечная работа

Несмотря на то, что стрельба выглядит неторопливой, за каждым выстрелом скрывается комплексная работа мышц. Во время натяжения лука активизируются плечи, лопатки, грудной отдел спины. Особенно задействованы трапециевидные, дельтовидные и ромбовидные мышцы. Это отличная тренировка верхней части тела, которую легко адаптировать под свой уровень — выбирая лук с подходящей силой натяжения.

Ходьба без усилий

Неожиданное преимущество: чтобы вернуть стрелы, приходится много ходить. При дистанции до мишени от 10 до 70 метров и десятках выстрелов за тренировку — незаметно набегает больше километра. Этот естественный элемент тренировки особенно полезен для людей с избыточным весом, нарушением подвижности или в период восстановления.

"Это запускает позитивный цикл: человек начинает больше двигаться, видеть результат, и уделяет больше внимания своему здоровью", — отметил Жак Петижан.

Стрельба — как способ вернуть контроль над телом

В отличие от более динамичных видов спорта, где можно легко почувствовать себя неудачником, в стрельбе из лука ощущение успеха приходит быстро. Попал в мишень — и почувствовал уверенность в себе. Именно поэтому этот вид спорта включают в программу поддержки для женщин, проходящих лечение от рака груди.

"Координация рук помогает пациенткам вернуть ощущение контроля над телом, а стрельба — восстановить симметрию и подвижность после операции", — сообщил Жак Петижан.

Стрельба из лука — это не только про меткость. Это — про устойчивость, баланс, восстановление и внутреннюю опору. И именно за это её всё чаще выбирают и терапевты, и обычные любители активного отдыха.

Уточнения

Йо́га — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния. В более узком смысле, йога — одна из шести ортодоксальных школ (даршан) философии индуизма.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
Садоводство, цветоводство
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода Аудио 
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов
Наука и техника
Астроном Стив Крофт: ИИ поможет находить внеземные сигналы в данных телескопов Аудио 
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
Поплавская: певец Евдокимов ненавидел Россию, но любил российские рубли
Прощание без прикрас: Яна Поплавская раскрыла правду об отношении певца Евдокимова к России
Лес возвращается, а земля мстит: восстановление природы обернулось кислотной ловушкой
Эта подкормка осенью решает судьбу роз в морозы: минимум усилий — максимум эффекта
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Хрупкая монополия в биотехнологиях рухнула: у России появился собственный путь к синтезу генов
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Последние материалы
Неправильная техника наращивания повреждает фолликулы и ослабляет рост ресниц
Доктор Петижан: стрельба из лука помогает укрепить спину и плечевой пояс
Сотрудники центра — какие приматы живут в Сочинском питомнике обезьян в Адлере
Гендиректор Федерации экспортных организаций Индии: торговля с Россией в рупиях продолжается
Тараканы переносят до 33 видов бактерий и провоцируют приступы астмы
Лолита призналась, что ей может понравиться скуф, который редко пьёт пиво
Ученые попытались остановить астероид Дидимос, но теперь он угрожает к Земле
Зачем устанавливают ручки над дверями: польза для водителя и пассажиров
Диетологи: цитрусовые с утра усиливают кислотность и провоцируют изжогу
Мытье курицы перед готовкой увеличивает риск заражения сальмонеллой — исследование
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.