Химия ушла, страсть погасла? Эти 3 занятия вернут искры без лишних разговоров

3:08
Спорт

Занятия спортом вдвоём — это не только про здоровье и фигуру, но и про отношения. Совместная активность позволяет по-новому взглянуть на партнёра, почувствовать его поддержку, синхронизироваться и даже освежить чувства. А если выбрать правильный вид спорта, можно не просто укрепить тело, но и углубить эмоциональную связь.

Спорт в паре
Фото: commons.wikimedia.org by Skraka003, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Спорт в паре

Вместе в лодке: гребля как способ восстановить контакт

Гребля — это не просто спортивное развлечение на воде, а настоящая тренировка на синхронность, в прямом и переносном смысле. Сидя рядом в лодке и действуя в унисон, партнёры учатся считывать движения друг друга, слышать без слов, и — главное — двигаться в одном направлении.

"Когда пара теряет ощущение общей цели и перестаёт понимать друг друга, именно такие занятия помогают вновь нащупать общую волну", — пояснила консультант по вопросам брака, Од Лешер.

К тому же гребля — отличный способ включить в работу все группы мышц. Она мягко прокачивает ноги, спину и руки, делает суставы подвижнее и благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Этот вид спорта подойдёт парам, у которых накопилось недопонимание или напряжение, и которым хочется вспомнить, что значит работать в команде.

Сквош: игра на грани

Если страсть в отношениях поутихла, а будни стали чересчур предсказуемыми — пора сменить декорации. Сквош — идеальный вариант: динамичная, интенсивная и азартная игра, в которой любимый человек становится одновременно соперником и партнёром.

"Это столкновение на площадке помогает вернуть 'здоровую агрессию', которая так важна для поддержания интереса и влечения", — отметила консультант по вопросам брака.

Пока вы гоняете мяч по стенам, ваше тело активно работает: бедра, пресс, спина — всё включено. Сквош сжигает почти 900 калорий в час, отлично снимает стресс и пробуждает драйв.

Такое противостояние сближает: ведь чтобы обыграть друг друга, нужно смотреть в глаза, читать эмоции, чувствовать ритм и, конечно, не забывать про флирт.

Скалолазание: учимся снова доверять

Залезть на скалу — задача не из простых, особенно если знаешь, что удержать в случае падения может только человек внизу. Но именно это делает скалолазание особенным: оно требует полного доверия и укрепляет связь.

"Ощущение, что именно партнёр страхует, делает взаимодействие глубже и значимее. Осознание своей уникальности в глазах другого — важный кирпичик в крепком союзе", — сказала Од Лешер.

С точки зрения фитнеса скалолазание — настоящая находка. Оно развивает выносливость, силу и ловкость, прокачивает корпус, спину, ноги и руки. А ещё учит концентрироваться, анализировать и находить нестандартные решения.

Это вид спорта для тех, кто готов расти вместе — не только физически, но и эмоционально.

Уточнения

Страсть сильное, доминирующее над другими чувство человека, характеризующееся энтузиазмом или сильным влечением к объекту страсти. Объектами страсти могут быть как люди, так и предметы или идеи.

Автор Владислав Поздеев
Владислав Поздеев — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
