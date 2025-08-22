Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей

Альпинист Дмитрий Греков: шансов на спасение Натальи Наговицыной нет
1:50
Спорт

На пике Победы в Тянь-Шане спасение превратилось в отчаянную борьбу за жизнь. Команды, отправленные к российской альпинистке Наталье Наговицыной, сами оказались в смертельной опасности.

Jengish Chokusu (Victory Peak, Pik Pobeda), Southern Inylchek Glacier, Tien Shan — Golden Hour
Фото: commons.wikimedia.org by Maryliflower, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jengish Chokusu (Victory Peak, Pik Pobeda), Southern Inylchek Glacier, Tien Shan — Golden Hour

Как всё произошло

Наталья Наговицына вместе с группой альпинистов отправилась на пик Победы — один из самых опасных семитысячников Тянь-Шаня. По пути случилась трагедия: двое участников погибли, а сама Наталья при спуске сломала ногу. Уцелевшие сумели добраться вниз и сообщили о случившемся.

Почему спасение сорвалось

Вертолёты не смогли дотянуться до места ЧП, сообщает "Царьград". Один из военных Ми-8 потерпел крушение: экипаж выжил, но получил тяжёлые травмы. Попытка наземного спасения тоже закончилась трагедией — итальянский альпинист, участвовавший в операции, погиб.

Последняя группа спасателей, поднявшаяся в горы, сама попала в беду. Один из участников получил серьёзную травму спины, и теперь эвакуировать приходится уже их.

Вероятный исход

По словам руководителя базового лагеря, надежды на то, что Наталья выжила, нет:

"Она слишком долго находится на большой высоте без помощи. Завтра ожидается ухудшение погоды, поэтому раньше 25 августа даже выйти на маршрут будет невозможно", — говорит Дмитрий Греков.

Тень прошлого

Эта трагедия не первая в жизни Натальи. В 2021 году во время восхождения на другой семитысячник в Тянь-Шане ей и её мужу стало плохо. Мужчина, альпинист Сергей Наговицын, тогда погиб. Наталью удалось спасти, а спустя год она установила в горах памятную табличку в честь мужа.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
