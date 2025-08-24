Хрупкое место, где всё решает баланс: упражнение, которое сильнее планки

Для тренировки тазового дна рекомендуют упражнения на баланс — мнение эксперта

4:03 Your browser does not support the audio element. Спорт

Тазовое дно — это группа мышц, расположенных в нижней части туловища. Они натянуты, как гамак, от лобка до копчика, проходя через анальное отверстие и влагалище (у женщин). Эти мышцы не только удерживают органы малого таза на месте, но и обеспечивают контроль над мочеиспусканием, способствуют оргазму и участвуют в стабилизации корпуса.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Упражнение на балансировочной доске

Когда мышцы таза слабеют, может возникать недержание, ощущение тяжести или опущение органов. Ситуацию усугубляют сидячий образ жизни, плохая осанка и хронический стресс. К счастью, существуют эффективные способы поддержания этих мышц в тонусе.

Классика и новички: что работает

Самым известным способом укрепления тазового дна остаются упражнения Кегеля — циклы напряжения и расслабления мышц. Однако современные подходы предлагают расширить арсенал и включить в тренировку нестандартные, но эффективные инструменты. Один из них — балансировочная доска.

"Когда человек начинает терять равновесие, организм инстинктивно включает глубокие мышцы, включая тазовое дно, чтобы стабилизироваться", — пояснил фитнес-тренер Майк Карри.

Балансировочные доски бывают разными: классические деревянные платформы на полусфере, доски Бозу или другие нестабильные поверхности. Суть одна — они раскачиваются, и тело вынуждено постоянно подстраиваться, чтобы не потерять равновесие. Эта адаптация включает в работу малозаметные, но крайне важные мышцы.

Почему доска — это не просто игра

Проприоцепция — это способность тела ощущать своё положение в пространстве. Во время тренировки на балансировочной доске ваш мозг и мышцы учатся быстрее реагировать на изменения, что улучшает координацию и устойчивость. При этом работают не только ноги и корпус, но и глубоко расположенные стабилизаторы: позвоночные мышцы, поперечная мышца живота, и, конечно, тазовое дно.

"Ваш мозг постоянно отправляет сигналы: "Стабилизируйся!' И чем чаще вы подвергаете тело такому вызову, тем сильнее становятся эти глубокие мышцы", — отметил Майк Карри.

Регулярная работа с неустойчивыми поверхностями помогает тренировать не только силу, но и нейромышечную связь, то есть скорость, с которой мозг включает нужные мышцы в дело.

Какие упражнения использовать

Начинать стоит с простого: удержания равновесия стоя на доске. Далее — приседания, планка, "мост" с ногами на доске, выпады с одной ногой на платформе. Эти, на первый взгляд, базовые упражнения, приобретают новый уровень сложности, когда добавляется нестабильность. Мышцам приходится работать глубже, чтобы тело не потеряло равновесие.

Особенность таких тренировок в том, что тазовое дно включается автоматически — без необходимости специально его напрягать. А значит, такие занятия подойдут даже тем, кто не знаком с техникой Кегеля или не уверен, правильно ли выполняет упражнения.

Не только для спортсменов

Тренироваться с балансировочной доской можно и без опыта. Для начала подойдут даже минутные сессии: постоять, слегка раскачиваясь, почувствовать, как работает тело. Постепенно можно добавлять динамику — движения, смену позиций и упражнения на координацию. Такой подход подойдёт как для профилактики, так и для восстановления после родов или травм таза.

"Ваша задача — не просто держаться на доске, а включить в работу тело целиком, особенно его глубинные стабилизаторы", — подчеркнул Майк Карри.

Упражнения на балансе позволяют достичь большей осознанности в движении, укрепляют связи между мозгом и телом и делают тренировку более функциональной. А главное — они под силу каждому.

Уточнения

Пла́нка — статическое изометрическое физическое упражнение на мышцы живота и спины. Планка похожа на начальную позицию отжиманий, в которой требуется удержаться долгое время. Упражнение способствует общему укреплению мышц.

