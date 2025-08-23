Физкультура с подвохом: как тренировки провоцируют взрыв в голове

Головная боль после тренировки связана с расширением сосудов — профессор Тейлор

Пульсирующая боль в висках или в области лба может появиться неожиданно — во время тренировки или сразу после неё. Это знакомое многим состояние носит название "головная боль, связанная с физической нагрузкой". Впервые оно было описано ещё в 1968 году, и, несмотря на прошедшие десятилетия, остаётся плохо изученным.

Головная боль может настигнуть после любой интенсивной активности: будь то бег, подъём тяжестей, кардиотренировка или даже обычное чихание. У кого-то она напоминает приступ мигрени — резкую и пульсирующую, у других ограничивается лёгким давлением. Время действия тоже непредсказуемо: от пары минут до нескольких дней.

Хотя эти боли испытывают от 1% до 26% взрослых, врачи до сих пор не знают всех тонкостей их возникновения. Одна из причин — не всегда люди связывают своё состояние именно с физической нагрузкой. Иногда симптомы списываются на переутомление, мигрень или обезвоживание.

Что происходит с мозгом при нагрузке

Во время тренировки мозг, как и мышцы, нуждается в кислороде. Для этого организм усиливает приток крови к голове. В результате сосуды расширяются, что может стать причиной боли.

"Это растяжение сосудов и есть тот механизм, который провоцирует головную боль", — пояснил профессор Адам Тейлор.

Одновременно с этим повышается температура мозга и уровень углекислого газа, особенно если вы тренируетесь активно и долго. И хотя такие изменения — нормальная реакция тела, не у всех сосуды готовы к таким испытаниям.

Риск растёт в жару и на высоте

Если тренировка проходит в жаркий или влажный день, вероятность боли возрастает. Мозг хуже справляется с отводом тепла — он не может "попотеть", как кожа, и компенсирует перегрев расширением сосудов.

"Добавьте сюда физическую активность — и вы получите идеальный шторм для появления головной боли", — отметил профессор Адам Тейлор.

То же касается и занятий спортом в горах. Разреженный воздух содержит меньше кислорода, и организму приходится усиленно качать кровь, чтобы мозг не страдал от гипоксии. Это вызывает отёчность сосудов и дискомфорт.

Кто в группе риска

Люди, страдающие от мигреней, чаще других сталкиваются с болями после тренировок. Исследования показывают, что у таких пациентов сосудистая система более чувствительна к любым изменениям. Также головные боли могут провоцировать плохая осанка, избыточное мышечное напряжение, стресс и даже неправильное дыхание.

Не стоит забывать и про обезвоживание — один из самых распространённых триггеров. Особенно если тренировка интенсивная, а воды было выпито мало. Головокружение, дрожь, слабость и тошнота могут указывать на ещё одну причину — снижение уровня сахара в крови.

Как справиться с болью

Хорошая новость: чаще всего боль проходит сама по себе через час-два после окончания тренировки. Особенно если вы отдыхаете и снижаете пульс постепенно.

"Если причина — обезвоживание, восстановление может занять до трёх часов", — добавил профессор Адам Тейлор.

При сильной боли допустимо использовать безрецептурные анальгетики. Но если приступы становятся регулярными, лучше проконсультироваться с врачом. Возможно, потребуется более комплексный подход или даже медикаментозное лечение.

Как предотвратить головную боль после спорта

Профилактика — главный союзник тех, кто не хочет отказываться от физической активности. Прежде всего не стоит резко врываться в спорт после долгого перерыва. Сначала — лёгкие нагрузки и постепенное увеличение интенсивности. Особенно важна разминка — она помогает системе кровообращения адаптироваться к изменениям.

Завершайте тренировку также плавно, чтобы давление снижалось постепенно. И не забывайте пить воду: за 2-3 часа до занятия стоит хорошо увлажниться, а во время тренировки поддерживать водный баланс.

"Обезвоживание нарушает работу сосудов мозга. А достаточное потребление жидкости помогает предотвратить этот сбой", — считает профессор Адам Тейлор.

Если предстоит интенсивная тренировка, особенно в жару, полезны напитки с электролитами. Также не стоит выходить на занятие голодным — сложные углеводы помогут избежать резких скачков сахара. Контролируйте дыхание, держите осанку и не забывайте отдыхать между сессиями. Хороший сон и восстановление — важнейшая часть профилактики.

И главное — если вас беспокоят головные боли, выбирайте более щадящие виды активности. Йога, плавание, пилатес или тренировки с весами без перегрузки могут быть отличной альтернативой.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.

