Необычная разминка, которая сильнее классического кардио и бережёт суставы

Врачи отмечают: ходьба задом наперед улучшает баланс и снижает нагрузку на суставы

На беговой дорожке чаще всего мы шагаем привычным образом — вперёд. Но стоит лишь сменить направление, и обычная тренировка превращается в настоящий вызов. Ходьба задом наперёд выглядит необычно, но именно она может помочь коленям, улучшить баланс и даже заменить полноценное кардио.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка на тренировке Murph в спортзале

Чем полезна ходьба задом наперёд

На первый взгляд, разницы никакой — просто идете в другую сторону. Но изменения в биомеханике делают упражнение неожиданно эффективным.

Поддержка здоровья коленей

Физиотерапевты давно заметили: ходьба задом наперед может помогать при болях в коленях. В исследовании с людьми, страдающими остеоартритом, шестинедельные тренировки показали более заметное облегчение боли по сравнению с обычной ходьбой или традиционной реабилитацией.

Баланс и координация

Ещё один эксперимент: три занятия в неделю по 20 минут на беговой дорожке (3 км/ч, наклон 10%). Результаты — у участников улучшилась длина шага, скорость и устойчивость. Причём эффект оказался даже сильнее, чем от привычной ходьбы вперёд.

Отличная альтернатива скучной разминке

Все знают, как легко пропустить разминку ради "основной" тренировки. Но именно этот этап помогает включить мышцы и снизить риск травм.

Ходьба задом наперёд делает процесс интереснее и добавляет элемент игры. Заодно она активирует квадрицепсы и мышцы бёдер, которые не всегда получают достаточную нагрузку при стандартной разминке.

Зачтётся ли это за кардио

Да. Пусть вы не разгонитесь до бега, но исследования показывают: три занятия в неделю в течение шести недель улучшают анаэробную выносливость.

Скорость нужна небольшая, важно держаться ближе к поручням — и вы уже выполняете эффективную кардиотренировку, при этом прокачивая баланс и укрепляя суставы.

Итог

Ходьба задом наперёд на беговой дорожке — это не просто "забавный челлендж". Она помогает коленям, улучшает равновесие и вносит разнообразие в скучные разминки. А ещё это отличный способ получить свою порцию кардио без лишнего стресса для суставов.

Уточнения

Суста́вы (лат. articulatio) — подвижные соединения костей скелета, разделённых щелью, покрытые синовиальной оболочкой и суставной сумкой.

